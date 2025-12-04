宏福苑火災｜組織：罹難9印傭均為家庭支柱　盼兩地協商殯葬安排

大埔宏福苑五級大火災，傷亡慘重，死傷者亦包括多名外傭。印尼移工協會創辦人兼國際移工聯盟主席Eni接受《香港01》訪問時指，已在印尼當地陸續聯絡9名離世印傭的家屬，9名死者均為家庭之柱，遺下尚在就學的年幼子女或年邁父母。



一時失去摯親及經濟支柱，家屬大受打擊，對未來感到徬徨。Eni促請兩地政府盡快協定移送遺體的安排，協助家屬來港認屍，以早日回家鄉舉行殯葬。至於仍在港的外傭，部分失去僱主，居所、 身分證明文件、護照、甚至個人衣物，現時靠本地外傭網絡支援，Eni希望政府減少行政程序，協助重新申請護照及安置她們。



大批市民11月30日到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者，現場變成一個花海。有印尼外傭專程到來悼念遇難的數位在港當傭工的同胞。（夏家朗攝）

多個移工權益組織當地探訪死者家庭 家屬促盡快運回遺體作殯葬

印尼移工協會創辦人兼國際移工聯盟主席ENI LESTARI ANDAYANI ADI接受《香港01》視像訪問表示，確認有9名印尼外傭在火災中罹難，過去兩天與3個組織合作，包括移工之家Beranda Migran 、回鄉印尼移工聯盟KOPPMI及當地關注移工權益組織Kabar Bumi，走訪印尼不同省份，長途跋涉探訪7個死者家庭，解釋有關殯葬及賠償安排。

ENI表示，被探訪的家庭十分悲慟哀痛，大多數家屬仍無法相信，他們的妻子或女兒已經過世，對這場意外感到震驚；有死者丈夫情緒不穩，不能與外界交談，遺下的小朋友亦無語。

印尼移工協會創辦人兼國際移工聯盟主席ENI LESTARI ANDAYANI ADI接受《香港01》訪問。（視像訪問錄影截圖）

目前，她們組織收到兩地政府告之，由於火災等特殊情況，考慮遺體狀況，遺體需要多次身份確認，甚至需要驗屍確認死因，因此短期內未能移送遺體，亦沒接獲相關時間表及進程。而根據過往，若外傭不幸在異鄉離世，也需時約10天才能辦妥整個過程。

而在印尼文化中，大部分人信奉穆斯林宗教，當有人去世時，通常會在當天或隔天進行葬禮，入土為安。家屬目前感到感到焦慮、壓力大、沮喪和悲傷，不知道遺體甚麼時候可以從香港運回家鄉，能舉行一個適當的葬禮儀式告別摯親，家屬盼望越快越好，但同時亦理解港府目前的程序，須謹慎確認身份和死因，安排後續補償等。

盼印尼當局提供心理輔導 兩地協助家屬來港認屍

而印尼當局政府除了通知家屬死訊，則沒有對死者及受影響家屬有任何實際補助，對當此感到失望，形容做法非常行政化（''It's very administrative.），希望印尼政府可以更積極。（'' I wish Indonesian government to be more proactive to accommodate and assist the families.''），需更具體照顧家屬，例如心理輔導等。

ENI指，目前沒有一位死者家屬得到捐款或現金支援。組織希望，兩地政府可以擬定計劃，討論如何支援這些家庭。 而且有家屬亦查詢，否可以派一名家庭成員例如兄長，到香港協助認屍及遺體運送流程，但在辦理護照、安排航班、籌集資金都十分困難，更要考慮印尼與香港的外交關係，希望兩地能協商，為家屬帶來心安（I think it will give peace to the family.）。

宏福苑大火第五天，大批市民排隊獻花，包括外傭，為8名離世傭工致哀。（夏家朗攝）

9位死者8位已組織家庭 家屬頓失經濟支柱

ENI透露，9位死者中有8位已組織家庭，只剩一位未婚，並且絕大部分膝下有年幼孩子，仍在上學階段，上有年邁體弱父母需供養，亦有成年子女剛出身工作，不過收入微薄不穩定。她形容死者是家庭的主要經濟支柱。（''this woman are really a breadwinner for the families.''），因此對家庭而言，失去她們是很大的打擊。他們不僅失去了所愛的人，也失去了經濟支柱。（ ''It means they lose their mother their loved one, but also they lose their financial support''）。

她指，許多外傭出國工作，就是希望能翻新房屋、蓋新房、支持孩子的教育和父母的醫療保健。現在這一切都沒了，真的非常悲傷。（ ''But all of this now is gone.it's very sad''）目前，家屬感徬徨，不知如何應對未來生活。ENI表示，其中一名死者的女兒，明年本該上大學，她不知道母親離世後，能否繼續就讀；另一人則遺下3名年幼兒子；一死者遺下一名年僅6歲的兒子及年邁父母。

大埔宏福苑造成多人死傷，包括外傭。（廖雁雄攝）

港府對身故外傭補償80萬元 組織：能緩解經濟困難但不能彌補失摯親

政府早前表示，宏福苑大火中不幸身故的外傭，會得到當局法定的補償，初步估計超過50萬元。除此之外，他們會得到一次性20萬元慰問金及5萬元補助，因此每名不幸身故的外傭約可得到80萬元的補償。至於在受傷的外傭，當局會視乎其在醫院逗留的時間長短而定，提供5萬或10萬元的補助慰問金。

ENI認為，港府有關補償對家屬是一個很大的緩解（'' it will be a big relief to the families''，但不能彌補失去妻子、母親或女兒的痛苦。至於每個家庭的經濟情況，這筆錢在經濟上提供的幫助，能維持多久，則無法確定。

倖存外傭靠本港印尼外傭網絡支援 促印尼當局補辦文件簡化流程

至於在意外中受影響的倖存者，她們組織亦在香港設立了熱線，處理受害者需求，她們會直接將物資送到她們手上，不用麻煩外傭親身拿取。ENI指，很多外傭失去了所有，包括身分證明文件、居所、個人衣物。以她所知，大部分外傭均由印尼社群、印尼外傭網絡自發籌集，以及組織「Mission for Migrant Workers」等其他團體援助，協助收集募捐，包括內衣等基本衣物。

她促請印尼領事館在補辦身分證明文件中，印尼政府不要向重領新護照的外傭，收取任何費用，亦要簡化程序例如主動協助收集指紋，領事館職員應親身到受害者所在處，協助辦理文件，並非要求她們到領事館辦理。她也希望能允許那些失去僱主的受害者轉換工作，能夠在香港繼續居留、繼續工作。

面對各界伸出援手，組織向香港市民、印尼外傭同胞，以及所有支持者表達感謝，他們非常支持協助受害者及其家屬，對他們而言意義重大。ENI希望在支援下，外傭們能更堅強，知道自己並不孤單，死傷者均有合理賠償。