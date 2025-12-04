宏福苑大火災｜不同角色同陷身心傷痛　心理學家提三要素助渡困境

11月26日大埔宏福苑五級大火災發生至今逾一周，無數家庭家破人亡、支離破碎。全港同聲一哭，由首當其衝的遺屬、傷者；密切接觸的前線警員、消防員、救護員等；再到傳媒工作者、社福機構等各界；以至火場周邊居民、全香港市民，不同角色均陷入不同的身心傷痛中，甚至災後到場施援的心理學家之間，亦要互相輔導。



心理學家提醒，出現情緒乃正常現象，但如心理困擾持續超過一個月，便有機會患上創傷後壓力症（PTSD），必須盡快求助，並建議三大要素助渡困境 —— 遠離災場重拾生活、親友陪伴留意情緒、面對自己敞開心扉。惡火無情，人間有情，無數人及機構，均在背後提供強大支援，與市民共渡難關。



12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」，大批市民傍晚陸續到災場外的廣福邨空地，悼念死難者，以一束鮮花聊表心意。（梁鵬威攝）

《香港01》今日曾走訪與火場一街之隔的廣福邨，其中廣禮樓不少居民仍感到「心噏」，部份人情緒漸湧、甚至輾轉難眠。香港心理學會輔導心理學部執行委員（公共關係）、註冊輔導心理學家彭俏姿表示，慘劇後一段短時間，出現心理上的困擾乃正常現象，勸喻市民毋須自責「自己唔夠堅強」。

彭續指，如住所恰巧對正災場，可用窗簾遮窗或移動傢俱，減少看到災場的機會；其次可調整、掌握及重拾生活節奏，知道自己每日的恒常工作，讓生活有所依，知道人生目標，減低想起災場的機會。但彭俏姿表示，如果心理困擾的情況超過一個月沒有改善，甚至影響到日常生活、工作、人際關係等，便有機會患上創傷後壓力症（PTSD），建議尋求專業幫助，以免泥足深陷。

對於前線警員、消防員、救護員，彭俏姿相信所有前線人員的所屬部門，均會為他們安排心理輔導，但有時前線人員的情緒，未必會立刻湧現，又或較難各他人透露心聲。此時，親朋好友或同袍之間正擔當重要角色，必須加以陪伴及關心：「喂，兄弟，最近OK嘛？」同時，亦要留意他們的情緒變化。

至於災難中，身心上首當其衝的，莫過於遺屬、傷者，除經歷火劫的陰影，亦要面對重建人生的茫茫前路。彭俏姿指，復原之路遙遙無期，災人民切勿獨自面對，必須向他人尋求幫助，因為面對自己、敞開心扉最為重要。

慘劇發生後，香港心理學會主動派員到現場接觸災民提供援助。彭俏姿稱，學會的不同分部已接觸不同災民，當中輔導的亦包括傳媒工作者，而學會同事與同事之間，亦會互相開解輔導。她寄語所有人互相扶持，才能從劫難中重生，走過荊棘前路。

香港心理學會表示，火災後由11月27至12月4日，招募了超過300名心理學家義工，當中包括逾200名臨床心理學家，其餘則為教育心理學家、輔導心理學家、組織心理學家。

學會由11月27日至29，在大埔6個庇護中心，提供24小時直接心理服務給受影響災民和市民。當中大約100名心理學家，提供服務給90位受影響市民。11月30日至今日（12月4日），香港心理學會臨床心理學組與基層醫療署（PHCC）合作，在18區的地區康健中心，設立臨床心理學服務給各區的市民。

同時，香港心理學會臨床心理學組，自11月27日至今日，與紅十字會合作，協助協調每天派臨床心理學家去處理熱線電話服務，以及廣福社區會堂和富山殮房的認領遺體服務。