宏福苑大火災｜財政司司長陳茂波到場視察 續有家屬舉行儀式招魂
撰文：凌逸德
出版：更新：
大埔宏福苑五級大火，傷亡慘重。警方昨日（12月3日）完成7幢被火噬大廈的搜索行動，並進行階段性總結，指已確認死亡人數達159人，數字仍有可能調整。
今日（4日）下午約4時20分，財政司司長陳茂波乘坐專車抵達現場視察，現場有警方調查人員陪同及講解；陳茂波逗留約半小時後，原車離去。此外，今午續有家屬到場舉行儀式及招魂，親友在空地集合後，獲准進入封鎮線範圍內。眾人逗留近45分鐘後，陸續離開，神情哀傷。
上月27日，即火警後翌日，貿發局在意大利米蘭的推廣活動「成就機遇．首選香港」（Think Business, Think Hong Kong）舉行前，因應慘劇全場默哀。財政司司長陳茂波及貿發局主席馬時亨，均結上黑色領呔出席有關活動。
為活動致開幕辭的陳茂波，在正式演講前首先提及五級火警事件，對慘劇表示深感悲痛，並強調其心與所有受害者及家屬同在。演講完成後，陳茂波縮短外訪，提早回港。
宏福苑五級火｜陳茂波：深感悲痛 心與所有災民及家屬同在宏福苑火災｜陳茂波縮短外訪提前返港 參與火災應對及善後宏福苑火災｜假冒內地公安和港府索資料求轉帳 警籲警剔+86電話宏福苑大火｜警鐘無響疑點多 消防顧問疑人為 不解將其靜音動機宏福苑大火災︱愛協：接DVIU通知完成搜索 未再有發現生還動物宏福苑大火災｜記者7日兩遇老街坊 每天遙望家園：我好鍾意呢度宏福苑火災｜外傭遺體未運返鄉 家屬盼入土爲安 團體籲設時間表