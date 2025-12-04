宏福苑大火災｜財政司司長陳茂波到場視察　續有家屬舉行儀式招魂

大埔宏福苑五級大火，傷亡慘重。警方昨日（12月3日）完成7幢被火噬大廈的搜索行動，並進行階段性總結，指已確認死亡人數達159人，數字仍有可能調整。



今日（4日）下午約4時20分，財政司司長陳茂波乘坐專車抵達現場視察，現場有警方調查人員陪同及講解；陳茂波逗留約半小時後，原車離去。此外，今午續有家屬到場舉行儀式及招魂，親友在空地集合後，獲准進入封鎮線範圍內。眾人逗留近45分鐘後，陸續離開，神情哀傷。



財政司司長陳茂波下午約4時20分，乘坐專車抵達現場視察，警方調查人員陪同及講解，他逗留約半小時後離去。（梁偉權攝）

上月27日，即火警後翌日，貿發局在意大利米蘭的推廣活動「成就機遇．首選香港」（Think Business, Think Hong Kong）舉行前，因應慘劇全場默哀。財政司司長陳茂波及貿發局主席馬時亨，均結上黑色領呔出席有關活動。

為活動致開幕辭的陳茂波，在正式演講前首先提及五級火警事件，對慘劇表示深感悲痛，並強調其心與所有受害者及家屬同在。演講完成後，陳茂波縮短外訪，提早回港。