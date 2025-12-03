宏福苑大火｜國安處拘白卡聯盟Kenny　涉煽動仇恨惡意中傷災民

大埔宏福苑五級大火傷亡慘重，事發第八日暫時已確認159人罹難。正當全港眾志成城全力救災，並對不幸罹難者表達沉重哀悼之際，YouTuber兼「白卡聯盟」成員「Kenny」卻在社交平台發布影片，發表泯滅人性的仇恨言論，包括稱火災死傷者「罪孽深厚」，遭火燒是「報應」及「唔需要同情火災的死傷者」等。



警務處國家安全處今日（3日）以「作出具煽動意圖的作為」罪，拘捕一名26歲姓陳中國籍男子。據悉被捕人正是「Kenny」。



警務處國家安全處今日（3日）以「作出具煽動意圖的作為」罪，拘捕YouTuber兼「白卡聯盟」成員「Kenny」（左）。（FB 今日正言 Today Review / 妹豬）

據悉，Kenny過去亦曾涉及違法行為，包括2024年9月強颱風「摩羯」襲港期間，因涉嫌在紅磡馬頭圍道北帝廟偷走一隻放養貓，被警方拘捕。另亦有網民稱，於同月發現Kenny涉嫌於快餐店偷取他人剛購買的食物後離去。

根據網上資料，Kenny亦自稱為「白卡聯盟」成員，所謂「白卡聯盟」是由多名活躍於網絡的人士組成，部分成員不時做出踩界行為並拍下影片於網上發布刷流量；當中甚至有聯盟成員犯下刑事罪行。該組織成員亦曾多次製作及發布不當影片，包括在公眾場所及公共交通工具上作出滋擾及猥䙝行為，有關影片內容經常引起外界猛烈抨擊。

大埔宏福苑五級火，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員12月3日繼續進入災場，尋找遇難者遺體。（梁鵬威攝）

「作出具煽動意圖的作為」屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判處監禁7年，市民切勿以身試法。警方不會姑息蓄意散播煽動仇恨、挑動社會分化、影響救災工作的惡意言論，定必依法採取果斷執法行動。

大埔宏福苑8座大廈當中，7座受五級大火波及。圖為截至12月3日的死者被發現位置分佈。（香港01製圖）

▼大埔宏福苑大火災．現場▼

