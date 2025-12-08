棚工墮斃覆核｜罰僱主$9萬增至16萬　90期變74期　家屬：有咩意義

2022年5月7日，油麻地吳松街發生的致命工業意外，棚工陳兆豐在搭棚時墮斃。涉事僱主去年被控違反3項職安健條例罪成，僅罰款9萬元，更可分90期、每月1,000元共7年半付款。家屬斥判決非常「寬容」，直言：「意義何在，呢個算係罰咩？」



今日（12月8日）觀塘裁判法院頒布覆核裁決，承建商的罰款被提高至16萬元，扣除已繳交的1.2萬元罰款後，以每月2,000元、分74期的方式繳付罰款。對於罰款「提高」，死者胞兄坦言無感：「已經冇感覺，有咩意義，罰多一千蚊唔知有咩意思。」



棚工陳兆豐2022年5月7日在油麻地開工期間墮樓身亡，事發後現場遺下搭棚膠索、斷裂安全繩、染血口罩和大灘血迹。（資料圖片/翁鈺輝攝）

2022年5月7日，搭棚工人在吳松街42至52號文績樓一單位外牆，預備搭建懸空式棚架時，墮樓身亡。一名承建商因違反《建築地盤（安全）規例》被勞工處檢控，2024年11月8日在觀塘裁判法院被判罰款9萬元，並獲准以每月1,000元、分90期的方式繳付罰款。

判刑後，控方就有關承建商的刑罰向法庭提出覆核申請。覆核聆訊今日（2025年12月8日）在觀塘裁判法院進行。該名承建商的罰款被提高至16萬元，扣除已經繳交的罰款1.2萬元後，以每月2,000元、分74期的方式繳付罰款。

勞工處發言人表示，裁決向所有承建商發出強烈信息，必須依法保障工人工作安全及健康。控方會繼續留意法院的裁決，對刑罰明顯不足或原則犯錯的個案會提出覆核或上訴申請。

棚工陳兆豐2022年5月7日在油麻地開工期間墮樓身亡，事發後現場遺下搭棚膠索、斷裂安全繩、染血口罩和大灘血迹。（資料圖片/翁鈺輝攝）

死者兄長向《香港01》表示，已經知道覆核結果，坦言：「已經冇感覺，有咩意義，罰多一千蚊唔知有咩意思。」

他又指，胞弟離世至今年3年多，父母及自己四出追討，即使今年10月政府已判決賠償，但正式獲得賠償的流程，亦可能要以年計，「阿爸舊年都死咗，阿媽都87歲，心情已經唔知可以用咩字眼去形容。」

▼2022年5月7日棚工陳兆豐墮斃現場▼

