有片｜石硤尾CAP帽男舞𠝹刀攻擊　六旬漢以手擋格：報警呀有刀呀

網上瘋傳一段影片，可見兩名男子在港鐵石硤尾站對開窩仔街對峙，其中一名戴鴨舌帽男子，從背囊取出𠝹刀步步進逼，10秒後即衝前「進攻」，用𠝹刀不斷刺向灰衣男，灰衣男脅於武器之下「節節敗退」，一度用手擋撥進攻，不斷驚呼：「有刀呀！報警呀！有刀呀！」



CAP帽男襲擊未果，繼續進逼連聲質問：「你驚咩呀？」兩人你追我躲之際，亦有一輛黑色私家車突然駛左靠近，未知是否協助制上，但成功「打斷」兩男追逐，影片就此結束。



影片甫開首，CAP帽男將背囊前孭，疑欲取出「架生」。（FB 車cam L（香港群組）/ 車神 影片截圖）

不少網民觀看影片後大為震驚，直呼「痴X線」、「離晒譜，光天化日都可以噉樣用刀插人」；亦有人大讚私家車司機出手相助，「部車幫到手嚇走佢」、「私家車司機做得好，好心人」。

據了解，案發在今日（8日）下午1時20分，深水埗警區人員在港鐵石硤尾站B1出口外執行職務期間，發現兩名男子因身體碰撞問題爭執。其中一名姓關（67歲）男子追逐，並以手及腳襲擊另一名姓黃（64歲）男子，並以𠝹刀指嚇及企圖襲擊對方。

人員隨即制止關男，他涉嫌企圖傷人被捕，現正被扣留調查。案件交由深水埗警區刑事調查隊第七隊跟進。事件中，黃男報稱手腕及小腿輕傷，清醒被送往明愛醫院治療。