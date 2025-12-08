有片｜石硤尾CAP帽男舞𠝹刀攻擊 六旬漢以手擋格：報警呀有刀呀
撰文：戴慧豐
出版：更新：
網上瘋傳一段影片，可見兩名男子在港鐵石硤尾站對開窩仔街對峙，其中一名戴鴨舌帽男子，從背囊取出𠝹刀步步進逼，10秒後即衝前「進攻」，用𠝹刀不斷刺向灰衣男，灰衣男脅於武器之下「節節敗退」，一度用手擋撥進攻，不斷驚呼：「有刀呀！報警呀！有刀呀！」
CAP帽男襲擊未果，繼續進逼連聲質問：「你驚咩呀？」兩人你追我躲之際，亦有一輛黑色私家車突然駛左靠近，未知是否協助制上，但成功「打斷」兩男追逐，影片就此結束。
不少網民觀看影片後大為震驚，直呼「痴X線」、「離晒譜，光天化日都可以噉樣用刀插人」；亦有人大讚私家車司機出手相助，「部車幫到手嚇走佢」、「私家車司機做得好，好心人」。
+1
據了解，案發在今日（8日）下午1時20分，深水埗警區人員在港鐵石硤尾站B1出口外執行職務期間，發現兩名男子因身體碰撞問題爭執。其中一名姓關（67歲）男子追逐，並以手及腳襲擊另一名姓黃（64歲）男子，並以𠝹刀指嚇及企圖襲擊對方。
人員隨即制止關男，他涉嫌企圖傷人被捕，現正被扣留調查。案件交由深水埗警區刑事調查隊第七隊跟進。事件中，黃男報稱手腕及小腿輕傷，清醒被送往明愛醫院治療。
西貢公路平治失事翻側滿地碎片 司機一度被困有驚無險藍田醉漢疑失足由山坡墮地 頭手多處受傷 戴氧氣罩臥擔架床送院棚工墮斃覆核｜罰僱主$9萬增至16萬 90期變74期 家屬：有咩意義宏福苑大火｜悼念區關閉無阻致哀 市民打氣：生者平安有勇氣