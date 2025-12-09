宏福苑大火｜熱線收900相片短片　第三階段行動檢視結構拆棚拆網

11月26日大埔宏福苑五級大火災至今約兩周，死亡人數增至160人，仍有6人失聯。警務處處長周一鳴今午（9日）交代最新進展時，指動用無人機及在房屋署協助下，已搜索大廈外圍倒塌棚架，尋獲一件懷疑骨頭，第二階段行動已完成。



下一步第三階段行動，續以安全為首搜索，與相關部門同步分工，檢視結構安全之時，同時拆除棚架、棚網繼續搜查，盼盡快與失聯6人的家屬交代。過去一周，已有79人透過10條熱線，提供520張相片和412段短片協助警方調查。



大埔宏福苑大火增至160人死亡，警務處處長周一鳴交代調查進展。（梁偉權攝）

周一鳴指，透過與相關部門合作，本周已將所有包圍大廈一帶、有棚架跌下的地方清空，在其中一處發現多一件懷疑骨頭，會再化驗屬人骨或是動物骨頭、抑或之前已出現過的死者的身體部分。另外，消防處將7座受影響大廈的升降機槽內的水泵走，並無發現任何遺體，第二階段行動已完成。

行動會踏入第三階段，周指，早前已動用無人機查看是否有遺體，但部分位置在棚網上未能看清，故警方將會與相關部門合作，移除7幢受影響大廈的棚網及棚架，再檢查會否發現其他遺體或骸骨，警方務求加快速度，向失聯6人的家屬交代他們的下落。

大埔宏福苑火災傷亡慘重，圖為12月9日現場情況。（左朗星攝）

周一鳴續稱，宏志閣是唯一一幢無受影響的樓宇，絕大部分居民早前已回家執拾。下一步，會與相關部門溝通，以安全為首作考慮，確認後會拆除外牆棚架、棚網、發泡膠。同時，其餘7座大廈亦會與相關部門同步分工，檢視樓宇結構之同時，拆除棚架、棚網，亦會檢查是否要進一步加固。

周一鳴表示，過去一周，已有79人透過10條熱線，提供520張相片和412段短片，協助警方調查跟進。有關與火警有關的騙案合共有21宗，2人被捕。警方亦會加緊調查，盡力拘捕涉案者。