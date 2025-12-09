宏福苑大火｜DVIU下班後憶火場現情緒　警心理專家助生活回正軌

大埔宏福苑大火生靈塗炭，受災居民身心靈飽受打擊；而親手處理遺骸、搜證和善後的警務人員，同樣有鬱結難舒的情緒。警方心理服務課災後為過百名前線及後勤人員提供心理支援，協助他們處理壓力與情緒；亦已替約300名深入災場的災難遇害者辨認組（DVIU）人員，在出勤前提供輔導及心理準備。心理服務課臨床心理學家指，部分警務人員下班後回想火場會出現心理反應，但強調「睇唔到佢哋有好嚴重的情緒和精神問題」，會協助他們的生活早日重回正軌。



宏福苑沖天大火生靈塗炭，逾百人身亡，過千戶家庭流離失所。（資料圖片）

警察臨床心理學家馮浩堅稱，警務處心理服務課（PSG）是由13名臨床心理學家組成，主要工作是為警隊內部提供心理支援，包括同事個人情緒輔導、機構心理服務及刑事支援三大範圍。

宏福苑沖天大火，事情發展突然，死傷者眾，心理服務課得知DVIU要面對這項艱巨的工作，即在他們出勤前提供輔導及心理預備，讓他們了解入到災場可能經歷的心理反應，與及如何處理相關情緒的方法。曾經處理嘉利大火的前DVIU組員，部份已經退休，亦出席和分享所見所聞，讓即將赴前線的組員有心理準備。

除DVIU外，心理服務課同時為多個參與單位，包括傷亡查詢中心、負責社區中心及殮房相片比對的刑事人員、機動部隊提供現場心理支援、安排事後心理支援小組會談，並提供心理教育資料，協助人員處理壓力與情緒。

心理服務課（PSG）為災難遇害者辨認組（DVIU）出勤前提供輔導及心理準備。（黃偉民攝）

警察臨床心理學家李明靜說：「同佢哋傾計時，睇到佢哋都好專業，好想幫到家屬，專注用心地完成所屬崗位。你問佢哋感受，可能會答『OK啊，搞得掂！』、『都係幫人啫』。但係忙完一日，返到屋企就可能回想返當天的畫面、氣味，感受就會出嚟。」又或是日常生活勾起工作時的情況，舉例一名警員回家與家人演習走火警，「見到樓梯間格似火場，就會令佢有啲情緒」。

其中一名DVIU憶述搜索遺體的過程：「搵到好細的人骨，難以辨認，於是徒手挖，挖到好深，終於有條鏈去辨認到」。李明靜說，組員想做多一步，幫到家屬找到死者的身份，甚至放工後也會在社交媒體再找資料，或跟進有關家庭個案，相當投入。

馮浩堅指他接觸的DVIU組員也很珍惜今次的出勤，「DVIU有3個梯隊，佢哋都好想參與到，覺得有意義。」

至於相關的情緒，大部份人經歷兩至四周會慢慢減退，絕大部份可回復正常生活，馮說：「我哋鼓勵佢哋要有規律的生活，搵返節奏，那些入侵性的畫面、氣味就要逐潮減少。」他強調今次並非有警員求助：「係我哋知道大型事件後會有心理反應，想主動去提供心理支援，係我哋主動出去搵，係我哋想加速佢哋喺處理災後事故返回正常軌道，提供的並非心理治療，唔係心理病態。」

他強調至今：「睇唔到佢哋有好嚴重的情緒和精神問題」，相反事件對各人自身生活有更深的體會：「有人覺得要活在當下，同家人多咗溝通。」未來數周心理服務課將與其餘的災難遇害者辨認組人員，以及來自刑事部、傷亡查詢中心及鑑證科等人員會面，繼續為各單位提供後續心理支援服務。