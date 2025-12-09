宏福苑大火｜增至160死　一遺骸來自2人　大廈外尋獲疑人骨將化驗

大埔宏福苑大火災發生至今接近兩星期，當局連日為死者遺體進行DNA等鑑證，警務處處長周一鳴今日（9日）表示，人員在一具早前發現的遺體不同部位抽取DNA後，確認遺骸其實來自兩人，分別是一名老婦及其家傭，故大火死亡人數增至160人。



至於警方早前接獲的失聯個案，再有部分人確認安全，亦有人早在逾10年前已去世，目前尚餘6人仍然失蹤，其中3人住址為宏福苑，警方正繼續追查他們的下落。



大埔宏福苑大火增至160人死亡，警務處處長周一鳴交代調查進展。（梁偉權攝）

周一鳴稱，當局本周已將跌於宏福苑各座大廈外圍地面的棚架和棚網清空。人員在其中一處再發現一件懷疑人類骨頭，會再化驗確認該件骨頭屬人骨還是動物骨頭，或是否屬於早前已發現的死者。另外，消防已將7座曾經起火大廈升降機槽內的水泵走，無發現任何遺體。

120死者身份已確認 一遺骸化驗證實來自兩人

160名死者當中，有120人已透過指模或DNA等科學鑑證方式確認身份。其中一具早前發現的遺體，法醫在其身體不同部分抽取DNA檢驗後，確認遺體分別屬於一名老婦和其家傭，老婦的家人和該名家傭在港的家屬均已提交DNA樣本，經檢驗後確認該兩名死者身份。

大埔宏福苑大火增至160人死亡，警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢，警方會繼續追查仍然失聯6人的下落。（左朗星攝）

警續追查失聯6人下落

警方早前曾表示正在跟進31宗失聯個案，警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢今日指出，經進一步排查後，警方已確認其中24人的情況。

12人安全：

．6人是宏福苑居民

．2人並非居於宏福苑

．2人不在港居住

．1人早前已入住老人院

．1人身在懲教署的羈留中心

12人已去世：

．8人是今次火災的遇難者，較早時已確認死亡

．4人在火災前已離世，分別去世3個月至11年不等

再扣除最新證實死亡的一名火災遇難者，即仍有6人失聯。曾淑賢稱，其中3人相信確真是居於宏福苑；另外3人，則有名字及一個懷疑住址，警方會繼續調查追尋失蹤者的下落。

另外，周一鳴表示，警方過去兩周與愛協動物協會合作，尋找被困在宏福苑內的寵物和寵物遺體，成功尋獲6隻貓、6隻龜、1隻爬蟲類動物和一些魚。警方會繼續與愛協溝通和聯絡，並在適當時候繼續搜索仍然失蹤的寵物。

▼大埔宏福苑火災現場▼