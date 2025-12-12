宏福苑火災｜房署職員及重型吊臂車抵現場　今起移除三廈棚架

大埔宏福苑大火發生至今逾半月，警方火場內及大廈外空地的兩階段的搜索工作早前已完成，6人仍然失聯。房屋署與警方協調後，今日（12日）開始移除宏昌閣、宏泰閣及宏新閣已被燒毀的外牆棚架。現場所見，今早有一輛藍色的重型吊臂車駛到宏福苑現場，並有灌漿車到場，繼續清理棚架及為結構損壞較嚴重的小量單位進行加固工程，包括石屎牆身灌漿及石屎樓板臨時支撐工程，亦有挖泥車續移走地面的雜物。有房屋署人員到場勘察環境，另有工人約水馬、膠馬等搬入大廈對出空地。



大型吊臂車出動清理棚架。（翁鈺輝攝）

警方早前表示，第一階段的大廈內部搜索工作已完成，其後亦透過與相關部門合作，將所有包圍大廈一帶、有棚架跌下的地方清空，相關搜索工作亦已完成。另外，消防處將7座受影響大廈的升降機槽內的水泵走，並無發現任何遺體，意味着警方第二階段行動已完成。

下一步第三階段行動，續以安全為首搜索，與相關部門同步分工，檢視結構安全之時，同時拆除棚架、棚網繼續搜查，盼盡快與失聯6人的家屬交代。

吊臂車繼續出動清理棚架。（翁鈺輝攝）

