入境處多區反非法勞工拘15人　揭有內地黑工持假建造業工人註冊證

入境處於本月5日至11日，在全港多區、包括出入境管制站，展開反非法勞工行動，拘捕13名懷疑非法勞工及兩名涉嫌聘用非法勞工的僱主，其中一名內地男子被搜出一張懷疑偽造的建造業工人註冊證。



入境處在全港多區展開反非法勞工行動，拘捕15人，圖為部分被捕黑工。（入境處提供）

調查人員本月9日，在羅湖管制站進行的針對性行動中，截查多名訪港目的有可疑的入境旅客，在其中一名內地男子身上，檢獲一張懷疑偽造的建造業工人註冊證。該名42歲男子因涉嫌管有虛假文書，和以訪客身份來港從事非法僱傭工作而被捕。

至於其他反非法勞工行動，包括「曙光行動」、「促進行動」以及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」中，調查人員搜查多個目標地點，包括洗衣店、裝修中的單位及貨倉等，拘捕5男7女懷疑黑工（25至67歲），當中兩名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另有兩名男子（54及71歲）因涉嫌聘用非法勞工被捕。入境處表示，有關涉嫌聘用被捕黑工僱主的調查仍在進行，不排除有更多人被捕。

處方指出，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年，協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。而任何人如製造、管有或使用虛假文書，即屬違法，一經定罪，最高可被判入獄14年。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高可判罰款50萬元和監禁10年；有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

市民可使用舉報非法勞工專線3861 5000、傳真2824 1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。