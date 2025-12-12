海關查空運包裹搗毒窟拘2男　另拘曼谷抵港藏毒男　檢$890萬毒品

海關在機場偵破一宗空運販運毒品案及一宗旅客販運毒品案，並在大埔搗破一個懷疑毒品分銷中心，共檢獲約15公斤懷疑氯胺酮（K仔）、1公斤懷疑大麻花、40粒懷疑依托咪酯（前稱太空油）煙彈、660克懷疑液態依托咪酯、8克懷疑大麻油及1.7公斤懷疑海洛英，市值共約890萬元。行動中，3名男子被捕。



圖為首宗案件中檢獲的懷疑毒品，包括氯胺酮（K仔）、大麻花、依托咪酯煙彈、液態依托咪酯及大麻油。（海關提供）

首宗案件，海關於12月4日透過風險評估及情報分析，在香港國際機場查驗一件從比利時抵港、報稱載有辦公室陳列品的空運包裹。經檢查後，關員發現包裹內藏有約15公斤懷疑氯胺酮，估計市值約610萬元。

經跟進調查後，海關昨日（11日）採取監控遞送行動，分別在沙田及大埔，拘捕2名涉案收貨男子（46及29歲）。關員將該名29歲男子帶往大埔一處所搜查，再檢獲約1公斤懷疑大麻花、40粒懷疑依托咪酯煙彈、660克懷疑液態依托咪酯及8克懷疑大麻油，估計市值共約210萬元。

第二宗案件，一名25歲男旅客今日（12日）從泰國曼谷飛抵香港，關員在其手提行李內，發現重約1.7公斤的懷疑海洛英，估計市值68萬元；該男子隨即被捕。

第一宗案件仍在調查中；而第二宗案件的25歲被捕男子，已被控一項販運危險藥物罪，明日（13日）在西九龍裁判法院提堂。

圖為第二宗案件中檢獲的懷疑海洛英。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。