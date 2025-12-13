天澤邨火警｜獨居男戶主疑縱火燒屋　送院後昏迷命危　警查動機

天水圍天澤邨澤潤樓今日（13日）凌晨發生火警，多達400名居民在睡夢中驚醒疏散，消防接報到場開喉撲火，在單位睡房救出一名約51歲姓謝獨居男戶主，他送院時情緒激動，多處燒傷其後陷入昏迷，情況危殆。



消防將火撲熄，初步發現單位廚房及廁所均有火頭，相信起火原因可疑，案件列作「縱火」處理，交由元朗警區刑事調查隊跟進。案中戶主亦即是縱火案件疑犯，警方正調查其犯案動機。



元朗警區刑事調查總督察冼珈瑤交代案件。（王譯揚攝）

今日（13日）凌晨3時43分，警方截獲報案指，天水圍天澤邨澤潤樓高層一個單位發生火警，消防人員立即到起火單位爆門入屋，並且將火警救熄。 人員在火警單位的一個睡房內，發現一名男戶主，當時男戶主清醒，而且身上有燒傷痕跡，情緒比較激動。 救護人員立即將該名傷者送往屯門醫院接受救治，期間傷者陷入昏迷，現已轉送至威爾斯親王醫院接受救治，目前情況仍然危殆。

火警期間，消防處與警方協助下，成功疏散居住於起火單位附近樓層的23名居民，而有關大廈的400名居民，亦在火警中響起後自行疏散到大廈外。火警迅速撲熄，並沒波及其餘單位或樓層。除了涉事單位和受燒傷的男戶主外，警方並未接獲任何財物損毀和人命傷亡的報告。

+ 1

元朗警區刑事調查總督察冼珈瑤表示，經消防處人員及政府化驗所人員的初步調查，得知起火地方為住所內廚房位置，認為起火原因有可疑，將案件列作縱火案件，並交由元朗警區刑事調查第12隊跟進。

經過警方初步調查，包括翻查大廈的閉路電視，警方得知該名男戶主即案中疑犯，為一名51歲的無業中國籍男子。據悉，事主父母均身居內地，僅他一人獨居上址。事主並沒無情緒病記錄，警方將循其醫療記錄方向調查，並調查疑犯犯案的動機。

男傷者清醒由救護車送往屯門醫院接受治理。（讀者提供）

相信男傷者因嚴重燒傷，所以不斷掙扎。（讀者提供）

根據網上圖片和影片，該個高層單位陷入火海，冒出大量濃煙，現場警鐘一直鳴響，消防救出男傷者，救護員在該樓層的升降機大堂，為傷者提供初步治理，相信男傷者因嚴重燒傷，所以痛到不斷掙扎；另外，多名住戶從睡夢中驚醒，前往樓下暫避，多輛消防車到場。

有男住客表示，聽到警鐘聲後，立即攜帶個人物品行樓梯疏散，早前聽聞大埔宏福苑大火，今次澤潤樓發生火警，該名男住客形容當時心情「特別驚」，見到多人疏散。就現場所見，起火單位熏黑，多人等候返回住所，部份人連箱帶寵物一併帶走離開。

起火單位熏黑。（李家傑攝）

+ 2