宏福苑大火｜七旬災民住酒店將期滿　嘆原區無位安置　冀體恤長者

大埔宏福苑五級大火造成逾百人死傷，令數千人流離失所，災後安置是居民首要面對的難題。雖然部分災民獲安排暫住酒店，但隨著期限屆滿，不少長者仍未覓得合適居所。74歲獨居婆婆陳女士（化名）向《香港01》求助，指酒店住宿將於12月16日到期，惟社工提供的安置選項不是過於偏遠，便是有欠理想。年邁且行動不便的她感到相當無助，盼當局能體恤長者，安排原區或鄰近地區安置。



陳女士在大火後三日已先後到馮梁結紀念中學及社區會堂登記。（資料圖片）

三次登記「一戶一社工」 後獲安排暫住沙田麗豪酒店

居於宏盛閣27樓的陳女士，火警當日她趕及在大火波及前逃生撿回一命，惟災後安置卻令她身心俱疲。她在大火後三日已先後到馮梁結紀念中學、東昌街社區會堂及大埔民政處登記「一戶一社工」，卻一直未獲安排。12月1日獲安排暫住沙田麗豪酒店，直到12月6日始獲社工首次聯絡。

當時社工向她派「定心丸」，指酒店雖暫定住至12月13日，但估計限期屆滿後應可續住，承諾期間會協助尋找合適的中轉屋及過渡性房屋。陳女士年事已高，認知能力欠佳且方向感差，行動亦不便，近日依賴住在大圍的七旬胞妹照顧。兩姐妹曾向社工表明，希望可獲安置在大埔、沙田或大圍區，方便照應。惟社工指區內大多過渡性房屋住宿已滿，機會較微，但仍會嘗試尋找。

宏福苑五級大火造成逾百人死傷，令數千人流離失所。（資料圖片）

豈料，陳女士昨日（12日）下午接獲社工通知，指酒店只能住到12月16日，之後要遷出。其胞妹對安排感到徬徨及不滿：「五時花六時變，開頭又話可以照住先。」社工隨後建議陳女士入住田灣、洪水橋的過渡性房屋，又或者屯門寶田邨中轉屋。陳女士及胞妹認為地點太遠，難以適應新環境，亦難照應，所以拒絕。

社工建議陳女士考慮入住屯門寶田邨中轉屋。（資料圖片）

獲安排無窗賓館僅60呎 憂環境惡劣拒絕

其後，社工再安排陳女士入住佐敦道一間賓館，惟房間僅約60呎且沒有窗戶。陳女士認為環境惡劣後不願入住。社工隨即表示大埔區內宿位難求，再次遊說她考慮屯門寶田邨，甚至建議她先往視察。

胞妹嘆姐不諳上網輸蝕 盼當局體恤原區安置

陳女士的胞妹坦言，姐姐不諳網絡，未能如其他年輕災民般及早自行尋找資訊及申請住宿，結果在安置上處於劣勢。面對社工推說難覓區內居所，她感到十分無奈，只盼政府及社工能體恤姐姐年邁及認知能力欠佳的困難，盡力安排大埔或沙田區內的單位，讓受驚過後的長者能安享晚年。

當局指，已安排超過2,000個單位的過渡性房屋以及房協的單位，供宏福苑居民較長期使用。（民政及青年事務局facebook）

火災後，有酒店即時為居民提供至少14天住宿， 民政及青年事務局周四（11日）表示，經過磋商，酒店業界均表示願意為入住的居民提供彈性住宿安排。當局表示，政府各部門會積極跟進，以確保所有居民的住宿需要均會獲得照顧，希望盡快安排宏福苑居民入住過渡性房屋或房協的單位作中長期安置。

當局指，已安排超過2,000個單位的過渡性房屋以及房協的單位，供宏福苑居民較長期使用。政府並在本星期二至星期五（9至12日），合共組織12次實地視察，安排宏福苑的居民參觀過渡性房屋、房協提供的單位，以及青年驛站「啟航1331」，有近600人次報名參加。