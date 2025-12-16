銅鑼灣執紙皮婦遭定滑輪擊中　留醫12日不治　丈夫悲慟：唔知點做

銅鑼灣本月5日發生高空墮物傷人案，一名51歲姓彭內地女子來港協助胞姊執紙皮，減輕胞姊照顧九旬姊夫的重擔，卻在渣甸街一後巷遭高處墮下的定滑輪擊中，頭部浴血昏迷，一直危殆留醫深切治療部；留醫至今日（16日）早上10時48分，終告不治。



死者丈夫鍾先生接受《香港01》電話訪問時表示，兩名女兒今日立即由廣州趕來港見母親最後一面，目前3父女已返回廣州，待警方安排認屍時才再來港，哽咽稱：「我而家都唔知點做。」他又指，妻子的胞姊傷心欲絕，「佢比我仲傷心，話如果當日係佢（死者）煮飯畀姊夫食，就唔會搞成咁‥‥‥」



12月5日，死者在渣甸街的後巷執紙皮時，遭定滑輪擊中重創。（資料圖片）

警方在案發當日後，拘捕兩名工程負責人；據了解，他們分別是大判和二判。

鍾先生早前亦曾接受《香港01》訪問，指育有兩名女兒，雖然大女已成家，但成年細女患腦癱、屬殘疾人士，而妻子沒有香港身份證，因此面對高昂醫藥費，他即使將手頭現金盡數取出，亦杯水車薪，只能求助兄長變賣家當籌錢，「我希望醫院可以去治療，哪怕到最後一刻」，可惜最終事與願違。

鍾先生表示，醫院暫時沒有再提及費用問題，他已經遞交相關表格求助，待醫管局審批。

死者丈夫鍾先生早前受訪時談及愛妻，多度哽咽蹙眉。（資料圖片/陳浩然攝）

案發後，現場遺下一頂染血的帽。（資料圖片）