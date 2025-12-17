東箱龜被盜｜警拘1男　老闆失而復得收起珍藏　熟客愛放龜曬太陽

深水埗一間賣兩餸飯的食肆，周日（14日）被賊人偷去一隻東箱龜。幸經負責人報警追查後，警方已拘捕疑人，而且人贓並獲。《香港01》今日（17日）中午到食肆了解，得知東箱龜已被負責人收起珍藏，有餐廳熟客坦言平時光顧時會放龜曬太陽，指物歸原主，替老闆開心。



現場是大埔道一間食肆，負責人今午不在店內，職員亦表示不清楚事發情況，只知事後老闆已沒有將東箱龜放在店內。

黃先生比劃東箱龜的大小。（馬耀文攝）

黃先生光顧期間不時放龜曬太陽。（受訪者提供）

熟客黃先生間中會替老闆放龜曬太陽：「好好玩㗎！唔係好百厭，好似話兩歲。食完飯得閒咪放下，畀佢曬吓太陽。」他指沒有為龜隻改名，聽老闆說是外國的「箱龜」。黃先生不理解偷龜者的動機，能夠物歸原主，替老闆開心。

東箱龜原本放在近門口處，現在已被遷走。（馬耀文攝）

食肆有閉路電視，讓警方追尋賊人下落。（馬耀文攝）

案發於本周日（14日），大埔道一餐廳的負責人報案，指該日傍晚約6時，一名男子從餐廳盜去一隻東箱龜，其後逃去。案件列作「盜竊」，交由深水埗警區刑事調查隊第3隊跟進。

據了解，疑人進入餐廳後並未光顧，偷龜後即逃去無蹤。

人員經調查及翻查閉路電視片段鎖定一名男子，於昨日（16日）下午在深水埗區以涉嫌「盜竊」拘捕該名68歲姓曾本地男子，並尋回被盗去的東箱龜。龜隻沒有受傷，並已歸還予餐廳負責人。被捕人已被落案起訴一項「盜竊」罪，案件將於明年1月7日上午在西九龍裁判法院提堂。