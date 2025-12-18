宏福苑大火｜護主逃生菲傭遭解僱　喪姊印傭決意回鄉陪伴家人

大埔宏福苑五級大火，造成逾百人死傷，無辜當災的包括離鄉別井在港打拼的外傭，她們有人不幸葬身火場；有人即使帶同少主及長者逃生，卻因僱主家園盡毀陷入經濟困難，無奈被解僱；有人經歷災難或喪親之痛後，決心離港回鄉陪伴家人。外勞事工中心（Mission for Migrant Workers）向《香港01》表示，已接獲一名菲傭求助，她災後被僱主解僱，已獲安排入住臨時庇護中心；另一名被廣泛報導與3個月大少主及僱主一同逃生的菲傭，則表明想回鄉休養；中心亦協助一名喪姊印傭與傭主商量離職回鄉。



大埔宏福苑大火災後，歷險外傭相擁。（資料圖片/蔡正邦攝）

救主英雄遭解僱 Vame暫住庇護中心養傷

菲律賓籍外傭Vame在宏福苑工作近一年，大火後她受訪憶述，火警當日聽到有人拍門叫疏散，遂抱起男嬰及帶同祖母，從宏泰閣17樓行樓梯逃出生天，英勇行為備受讚賞。不過災後Vame的僱主在臨時住處安置，由於經濟困難，其後透過中介通知Vame中止合約。Vame雖理解僱主有難處，但對此舉亦深感難過。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕向《香港01》證實，收到Vame的求助，並指她在逃生過程中背部受傷，目前正接受物理治療及心理輔導，她現時暫住在中心的臨時庇護中心，中心為她提供食宿及交通支援。Vame希望日後繼續留港工作，中心協助她向入境處申請，簽證已獲延長至明年3月。

唐曉昕透露，有不少熱心市民及僱主得悉Vame的遭遇後，亦表示有意聘請她，但現階段Vame仍專心休養，中心已留下熱心市民的聯絡方式，待日後跟進。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕證實收到Vame的求助，並已安排她入住臨時庇護中心。（資料圖片／鄭嘉惠攝）

抱嬰逃生菲傭首來港 數日即遇險：「好想返屋企」

另一宗備受關注的個案，涉及一名曾被傳媒廣泛報導、與僱主抱著3個月大嬰兒逃離火場的菲傭，她獲救後一度留醫深切治療部。該名菲傭事後與僱主有共識下終止合約。

唐曉昕坦言，該名菲傭是第一次來港工作，來港僅數日便遭遇火災，情緒受極大影響，亦向僱主表明想回鄉休養。她與僱主關係良好，經溝通後雙方同意終止合約。她現時已離港回鄉與家人團聚。

與僱主抱著3個月大嬰兒逃離火場的菲傭向僱主表明想回鄉休養，雙方同意終止合約。（Senator Imee R. Marcos Facebook 圖片）

胞姊葬身火海 印傭妹心碎辭職送別

大火無情，更釀成陰陽永隔的悲劇。一名在宏福苑工作的印傭在大火中不幸罹難，其同在香港工作的胞妹Yayuk，在經歷尋親及喪親之痛後，近日決定辭職回鄉。

唐曉昕透露，姐姐離世對Yayuk的情緒造成打擊，亦不願繼續留港工作，她希望將姐姐的遺體帶回鄉安葬，並陪伴家人度過這段艱難時期。她透過中心與僱主協調，離港前她獲安排入住臨時庇護中心。

來港工作的印傭Yayuk（紫衫），11月27日在工權會人員及同鄉陪同下，四出打聽胞姐下落，但最終得悉姐姐不幸罹難。（資料圖片／梁偉權攝）

僱主自顧不暇 外傭面臨居住及物資難題

除上述個案外，不少受災外傭面臨「有工無屋住」的窘境。唐曉昕表示，不少僱主災後需暫住親友家中，但親友的住所未必有空間同時收留外傭；加上部分需照顧的長者被安置在大埔區院舍，有僱主遂安排外傭在大埔區找地方暫住，繼續照顧長者。因此，不少外傭需自行尋找住宿或暫住朋友家中。

唐曉昕指，災後不少外傭預定在聖誕節這一兩個星期回鄉探親，估計假期後僱主會有較清晰的安置計劃。現時部分外傭正面臨行李箱、衣物及眼鏡等物資短缺，中心正收集物資，並為她們提供儲物空間。

大埔宏福苑火災後，印尼移工工會（IMWU）一直向外傭提供協助。（資料圖片/蔡正邦攝）

入境事務處為因火災導致僱主未能繼續履行僱傭合約的外傭作出特別安排，容許他們以訪客身份留港3個月，以尋找新僱主（可按需要再延長），毋須先返回原居地。入境處亦會豁免相關的延長逗留期限費用。

勞工處已設立特別專線3582-8987，處理有關外傭事宜的查詢。各相關政府部門會繼續與菲律賓及印尼駐港總領事館保持緊密聯繫，確保受影響的外傭及其家屬獲得所需的支援和協助。