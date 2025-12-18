新蒲崗樽頸燈位｜運輸署：盡快調整水馬範圍　適當調校綠公仔時間

新蒲崗啟鑽苑對出近大有街一段彩虹道燈位，疑因工程擺放大量水馬，安全島變「樽頸」，狹窄燈口過路處令途人水洩不通，繁忙時間更逼出馬路，險象環生，引起關注。



運輸署回覆查詢時表示，已聯同警方和房署的工程承辦商，檢視有關臨時交通安排，盡快安排調整水馬範圍；亦會適當地調校燈號時間，於繁忙時段延長「綠公仔」時間。《香港01》正向房屋署查詢。



新蒲崗啟鑽苑對出近大有街一段彩虹道燈位，疑因工程擺放大量水馬，安全島變「樽頸」，繁忙時間途人水洩不通。（梁偉權攝）

運輸署指，房屋署正於彩虹道進行道路擴闊工程，其中包括擴闊彩虹道近大有街的行人過路處。為配合工程推展，房屋署現正在上述交界處實施臨時交通安排。

運輸署已聯同警務處和房屋署的工程承辦商，檢視有關臨時交通安排，並督促工程承辦商，盡快安排調整水馬範圍，以增加該過路處的寬度。此外，署方亦會密切監察相關路口的交通情況，適當地調校交通燈的燈號時間設定，包括於繁忙時段適度延長該過路處的行人綠燈時間，方便行人橫過馬路。

記者現場所見，彩虹道正進行道路改善工程，2024年12月開工，預計全段竣工日期為2027年4月17日

新蒲崗彩虹道收工時間人潮如鯽

中間安全島左右兩邊位置擺滿紅色和白色水馬，令到安全島空間變得非常狹窄，大量行人難以一時之間穿過安全島，需要慢慢前往對面行人路。（threads@doris_w02影片截圖）

早前網上片段可見，交通燈轉紅燈後，眾人被迫停留在安全島，由於多人站立，安全島都難以容納所有人，多人到需要站出島外，一旦有車輛駛經，隨時誤撞行人，安全島「不再安全」。

亦有途人趁轉燈號之際，冒險衝燈跑到對面行人路，途經巴士減慢車速，防止發生意外。由於現場險象環生，有熱心市民報警求助，「你派人嚟睇下現場，我真係驚出事」。