積金易騙案｜5步蠶食血汗錢　盜身份、開戶、轉錢、洗錢再提款

詐騙及洗黑錢集團向政府「積金易」平台落手，用仿真度極高的假身份證，至少成功冒充12名市民的身份開戶，更成功盜取其中3人約180萬元，清洗犯罪得益高達7,800萬元。警方拘捕5人，揭發不法份子犯案的5大環節，由盜身份、開戶、轉錢、洗錢、提款，一層一層染指市民辛苦賺取的血汗錢。



警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察李俊岷（左）、警司張巧儀（中）、及積金易平台有限公司總經理郭禮輝（右）交代案件。（陳浩然攝）

詐騙集團犯案5環節

1.偽造證件：疑犯透過非法渠道，取得受害人曾遺失或不小心洩露的個人資料後，製作出帶有「傀儡」成員照片的偽造香港身份證。

2. 帳戶開立：「傀儡」成員有關偽造身份證，冒充受害人身份在「積金易」平台申請開戶，成功通過開戶時的電子客戶身份驗證程序（俗稱eKYC），成功完成「積金易」帳戶註冊，並且連結受害人的強積金帳戶。

3. 轉出強積金：帳戶成功開立後，疑犯以「退休」或其他理由提交提款申請，將受害人強積金存款轉入由「傀儡」成員冒充受害人開立的銀行戶口。

4. 洗黑錢：疑犯為逃避警方追捕，會將受害人強積金進行多層次、跨行轉賬，企圖將非法資金「洗白」。

5. 提取犯罪收益：經過多重轉賬後，疑犯會在分行或提款機提取現金。

詐騙集團主要分為5環節，從盜取資料、開戶至洗錢至提款。（警方截圖）

警方早前在記者會指，2025年3月至11月期間，犯罪集團試圖為12名香港身份證持有人，開設積金易賬戶，其中3名受害人的強積金存款被成功轉移，合共損失約港幣180萬港元。集團為了逃避追查，利用多個由傀儡人士開設的銀行戶口，進行跨行資金清洗，單單在2025年10月至11月期間，有關傀儡戶口已經清洗高達港幣7800萬港元的非法所得。

另外有6名人士的資料，被用作在積金易平台開戶，但戶口內的資金沒有被盜取；另外3名人資料 曾經嘗試被用作開戶，但並不成功。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司張巧儀形容，有關假冒身分證彷真度「幾真」。（陳浩然攝）

網罪科人員前日（12月17日） 展開拘捕行動，合共拘捕5名男子，包括1名主腦、2名骨幹成員、2名傀儡戶口持有人，年齡介乎28至65歲，涉嫌干犯串謀詐騙和洗黑錢罪。涉案主腦骨幹3人分工清晰，在集團內擔任不同的角色，包括策劃詐騙細節，招攬和安排不同傀儡成員，冒充受害人開立積金易的賬戶，以及銀行戶口以收取款項，亦有控制受害人的積金易戶口進行提款，招攬傀儡戶口清洗黑錢，最終親自在傀儡戶口提取相關款項等。

警籲市民保管好個人資料 勿主動交予第3者

警方呼籲，騙徒利用受害人身份證資料，仿製一些假身份證，假扮受害人去提取受害人在積金易存有的財產。 警方提醒市民，要妥善保管自己的個人資料，身份證明檔案，不要輕易將自己的身份證等個人資料交予他人，避免被不法之徒利用，其次主動留意自己的資產管理平台，確保沒有異常登入或可疑資金流動，如有懷疑要立即與相關公司或部門查詢。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司張巧儀指，警方目前正調查騙徒如何盜取有關身分證及製作假身分證手法。而有關偽造身分證仿真度高，警方形容「驟眼睇都幾真」。