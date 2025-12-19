祈福黨上水出沒　3內地婦騙女子$33萬　人贓並獲揭有前科呃$49萬

街頭「祈福黨」又出沒。警方昨日（18日）在上水打擊街頭騙案，在祥華邨附近一公園發現3名可疑內地女子，向一名65歲女子要求交出財物，聲稱可為她祈福作法。



警員隨即上前截查，發現3名內地女子均為54歲，身上沒有有效的身份證明文件，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「非法入境」將她們被捕。行動中，警方及時阻止罪案發生，起回該婦人總值約33萬元的現金及金器，並在被捕人身上檢獲相信用作祈福的米、水、膠袋、八達通、現金及電話。



3內地婦有前科 涉荃灣案呃$49萬財物

另外，經進一步調查及翻查大量閉路電視影像後，人員相信該3名內地女子亦涉嫌與12月10日荃灣區一宗同類街頭騙案有關。該案受害人損失約49萬元財物。3名涉案女子現正被扣留調查，案件交由新界南總區重案組3B隊接手。

新界南總區重案組接手跟進涉案「祈福黨」。（資料圖片）

警方呼籲市民，應提醒家中長者時常提高警覺，切勿輕信街上藉詞接近的陌生人；不要輕易將家庭情況告訴陌生人，或向陌生人透露所擁有的貴重財物及給予對方金錢或財物進行祈福。

市民如有懷疑，應及早向警方報案或作出舉報。 如有任何與本案/思疑與本街頭詐騙團伙有關的資料提供，請即致電3661 1243與新界南總區重案組3B隊聯絡。