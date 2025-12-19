積金易平台騙案｜3主腦骨幹被控串謀詐騙　周六提堂　2人獲保釋

詐騙及洗黑錢犯罪集團染指「積金易」平台，利用仿真度極高的偽造身份證、冒充市民開立積金易戶口，盜取強積金存款，12人中招，其中3人損失180萬元。



警方拘捕5名男子（28歲至65歲），其中3人合共被暫控一項「串謀詐騙」罪，明日（20日）早上在觀塘裁判法院提堂；據悉他們為案中集團首腦、兩名骨幹成員。其餘兩名被捕人為傀儡戶口持有人，已獲准保釋候查，須於2026年1月中旬向警方報到。



詐騙集團主要分為5環節，從盜取資料、開戶至洗錢至提款。（警方截圖）

警拘5男包括主腦骨幹 分工仔細招攬傀儡開戶、洗錢及提款

警方早前記者會上指，犯罪集團於2025年3月至11月期間，試圖為12名香港身份證持有人，開設積金易賬戶，其中3名受害人的強積金存款被成功轉移，共損失約港幣180萬元。集團為逃避追查，利用多個由傀儡人士開設的銀行戶口，進行跨行資金清洗，單單在2025年10月至11月期間，有關傀儡戶口已清洗高達7800萬港元的非法所得。

網罪科前日（12月17日） 拘捕5名男子，包括1名主腦、2名骨幹成員、2名傀儡戶口持有人，年齡介乎28至65歲，涉嫌干犯串謀詐騙和洗黑錢罪。涉案主腦骨幹3人分工清晰，在集團內擔任不同的角色，包括策劃詐騙細節，招攬和安排不同傀儡成員，冒充受害人開立積金易的賬戶，以及銀行戶口以收取款項，亦有控制受害人的積金易戶口進行提款，招攬傀儡戶口清洗黑錢，最終親自在傀儡戶口提取相關款項等。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司張巧儀、科技罪案組李俊岷總督察、積金易平台有限公司總經理郭禮輝，交代案情。（陳浩然攝）

積金易公司發表聲明指，已暫停使用eKYC方式註冊「積金易」並作詳細風險評估，強調有關案件是懷疑有個別不法分子利用高仿的偽造身份證進行詐騙，並不涉及「積金易」平台系統的保安問題。積金易公司已陸續聯絡受案件影響的用戶，並在審視每宗案件的具體情況後，安排全數復原有關帳戶的基金單位結餘。