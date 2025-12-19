5部門聯手全港反黑工　5日搜逾百地點拘43人

入境事務處一連5日（12月14日至18日）展開「銀翼行動」及「曙光行動」，聯同勞工處的「光影行動」及「彩虹行動」、食物環境衞生署和康樂及文化事務署的「驚愕行動」，以及警務處的「冠軍行動」，在全港多區反非法勞工。



截至昨日（18日），調查人員一共搜查逾百地點，包括餐廳、洗衣工場、裝修單位及物流倉，共拘捕43人，包括34名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及4名逾期逗留人士。被捕人士中，更包括從事外賣工作的非法勞工。



截至昨日（18日），共拘捕34名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及4名逾期逗留人士。（入境處提供）

於「銀翼行動」中，調查人員搜查了10個目標地點，包括餐廳及洗衣工場，共拘捕10男7女（21至49歲）懷疑非法勞工，除兩名人士為訪港旅客外，其餘15人均為輸入勞工，涉嫌於非其合約指定的地點工作或擔任非合約指定的職位，從而違反逗留條件被捕。此外，亦有兩名男僱主（33及50歲）涉嫌聘用非法勞工被捕。

至於聯同勞工處執行的「光影行動」中，調查人員共搜查了102個目標地點，共拘捕3名懷疑從事外賣工作的非法勞工，均為非華裔男子，年齡介乎31至42歲，全部皆是免遣返聲請人士，持有「行街紙」。

在其他反非法勞工行動中，調查人員針對不同行業搜查了多個目標地點，包括裝修中單位、皮具維修中心、物流貨倉及餐廳食肆等，共拘捕14名懷疑非法勞工、三名涉嫌聘用非法勞工的僱主及4名逾期逗留人士。被捕的懷疑非法勞工為6男8女（22至62歲），當中一名女子涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為3名女子（62至88歲）。有關僱主涉嫌聘用非法勞工的個案，仍在調查中，不排除有更多人被捕。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。另外，輸入勞工獲准以僱傭身分來港後，必須按「標準僱傭合約」所訂明直接受僱於合約中指定的同一僱主，並擔任合約中指定的職位及在指定的地點工作，而且不可受僱於其他公司或次承判商，亦不可轉換僱主、職位或工作地點違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆違反逗留條件者同罪。