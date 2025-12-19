伊利沙伯醫院走犯｜疑犯搭多輛的士無畀錢偷司機財物　涉三罪被捕

伊利沙伯醫院今日（19日）發生走犯事件，涉多宗搶劫及盜竊等罪的35歲男子，在醫院照X光時身穿白色上衣、病人褲逃脫，赤腳逃去，4個多小時後在元朗落網。據了解，有人曾屢搭的士企圖逃避警方追緝，部分沒支付車資。



警方表示，疑犯昨午（18日）因身體不適送院，未能出庭應訊；今早（19日）留醫期間逃去，曾乘搭多輛的士，並偷去司機財物及未有支付車資，最終在白沙村一帶被捕，涉嫌「從合法羈押逃離」、「盜竊」及」「不付款而離去」三宗罪被捕扣查。



逃脫疑犯今午（19日）在元朗落網，遭撳地制服。

警方指，該名疑犯早前因涉及多宗搶劫、盜竊及不付款而離去案件，被拘捕及檢控，昨午（18日）因身體不適，被送往伊利沙伯醫院治理而未能出庭應訊；今早（19日）在醫院留醫期間，懷疑逃去。

警方立即在全港多處進行搜查及兜截，其後發現疑犯曾經乘搭多輛的士，並偷去相關的士司機財物及未有支付的士費。人員今日下午，於元朗白沙村一帶拘捕該名男子，涉嫌「從合法羈押逃離」、「盜竊」、「不付款而離去」，他正被扣留調查，案件交由油尖警區重案組跟進。

早前疑犯赤腳往S座逃去。（閉路電視截圖）

早前醫院可見，警方在C座1樓大堂位置，封鎖一張輪椅，上面有一對拖鞋和一件深色衫。消息稱，疑犯較早前由醫護人員用輪椅，由C4病房推去H座照X光做電腦掃瞄，照完後推回原處。上午11時40分，在C1位置疑犯突然起身，赤足經樓梯跑落樓，往S座方向、加士居道逃去。

警方向有關醫護人員了解過程。（黃學潤攝）

疑犯姓林35歲，涉及全港10宗搶劫、盜竊及不付款案，犯案日期由上月26日至本月16日，涉款超過5.1萬元。案件今日（19日）上午在九龍城裁判法院提堂。

警方周三（17日）拘捕疑犯，並在記者會中指出，疑犯在清晨及深夜時分，在較寧靜的位置，向一些單獨外出的市民入手，搶去他們的手袋或背包；亦會在街市人流高峰期時下手，趁人多聚集於店舖時，偷取膠筒或錢箱內的現金，當店主發現時，賊人已從人群中逃去。

警員在伊利沙伯醫院範圍內搜索。（讀者提供）

