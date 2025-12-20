宏福苑大火︱台灣團隊助修復遺體　冀安亡者之靈、撫生者之心

大埔宏福苑五級大火中，遇難者遺體遭遇高溫破壞，為了讓他們安詳地與家人告別，九龍殯儀館邀請台灣著名遺體修復師郭璋成及其團隊，義務來港為遇難者修復遺禮。郭璋成形容親人因意外死亡所帶來的悲痛是「世界共同語言」，他目標是為遺體修復至七至八成，冀藉此「安亡者之靈、撫生者之心」，讓家屬好好告別，最終走出哀傷。



隨隊還有香港人Renee，她原是香港殯儀禮儀師，3年前到台灣向郭璋成拜師學藝，宏福苑大火是她第一次以遺體修復師的身份回港工作。對於火災她痛心疾首；對於要為港人修復遺體，更是百般滋味在心頭。



台灣著名遺體修復師郭璋成及其團隊來港為宏福苑大火遇難者修復遺體。（蔡正邦攝）

郭璋成及其團隊以往曾與九龍殯儀館有多次交流，火警發生當日他們一拍即合，促成是次合作，務求為遇難者家屬提供適切援助，現時至少已有10個家庭向他們查詢。由於火災遺體惡化速度快，是正常遺體兩至三倍，因此九龍殯儀館的修復團隊在郭璋成抵港前已為遺體進行清潔及防腐。郭璋成6人團隊於周四（18日）抵港後便馬不停蹄到殯儀館，現階段已成功修復一名遇難者遺體。

台灣遺體修復師郭璋成及其團隊隊於周四（18日）抵港。（甘亮得提供）

以人手雕塑 回復七至八成原貌

郭璋成擁有逾15年遺體修復經驗，曾經為2014年台灣澎湖空難等大型事故遇難者進行遺體修復，是次為義務來港提供協助。他說，高溫會令身體水份流失，使皮層變硬、肌肉層會形成纖維化，變得脆弱。郭提到，高溫會令容貌變形，所以他需要家屬提供遇難者相片，用人手逐一雕塑，由平面的相片變成立體的臉容，最終回復遇難者七至八成原貌。

郭璋成擁有逾15年遺體修復經驗，曾經為2014年台灣澎湖空難等大型事故遇難者進行遺體修復。（蔡正邦攝）

團隊帶同常用物料來港，包括醫療級矽膠及一般矽膠等環保材料。此外，團隊亦會用假髮及真髮編織眉毛、睫毛等，增加仿真度。問及3D打印技術的可行性，郭璋成指台灣早於8年前已有3D打印修復遺體，惟因3D打印技術限制，未能便利修復師隨時根據家屬意願修改，稱現時台灣遺體修復師甚少使用3D打印。郭形容「3D打印現在出來是硬的，你看它就是把它（臉皮）蓋在上面而已，這張破碎的臉它不處理」，這並不是真正的修復。

團隊會用假髮及真髮編織眉毛、睫毛等，增加仿真度。（蔡正邦攝）

團隊帶同常用物料來港，包括醫療級矽膠及一般矽膠等環保材料。（蔡正邦攝）

遺體修復師盼藉遺體修復 助家屬走出悲傷

郭璋成認為，親人因意外死亡所帶來的悲痛是「世界共同語言」，因為每人都有自己的親人。作為遺體修復師，他相信不論男女都希望可以「漂漂亮亮的、帥帥的離開」，不希望在喪禮瞻仰遺容時，是殘缺不全。他指「因為這是生命最後一張容顏」，會刻入家屬腦海，因此郭認為遺體修復能「安亡者之靈、撫生者之心」，讓家屬好好與親人告別，走出悲傷。

與同行郭璋成的香港人Renee在港任職喪禮禮儀師時，發現香港缺乏遺體修復的技術，3年前毅然遠赴台灣學習。她憶述，當時看到宏福苑大火的新聞時感到十分震驚，希望為香港出一份力。藉九龍殯儀館邀請團隊的機會，Renee首次以遺體修復師的身份回港工作，亦是她首次為火災遇難的亡者進行遺體修復，詎料各種「第一次」的對象卻是香港人。她直言「感覺就再大一啲」，心情五味雜陳。Renee指「香港係我屋企，我喺呢度長大」，希望未來能回港為港人提供服務，提供更好選擇。

隨行郭璋成團隊的香港人Renee，今次是她第一次以遺體修復師的身份回港工作。（蔡正邦攝）

港缺遺體修復技術 獲贊助邀台專家支援

九龍殯儀館總經理甘亮得指，香港沒有「遺體修復」概念，他指現時大部分遺體只是作化妝或者簡單整理。論及專業遺體修復，香港暫時沒有，因此是次邀請有豐富大型事故遺體修復經驗的郭璋成來港協助。

甘說，在香港當遇到大型遺體殘缺事件，通常都會「封棺」處理，直接入殮，不會瞻仰遺容，家屬不會再見死者最後一面。其一，因為香港甚少遇到大型災難事件，所以沒有相關需求，因而未能帶動技術發展；其二，因為遺體修復費用昂貴，如需要外聘非本地遺體修復師，費用動輒可達10多萬元，因此遺體修復在港並不普及。幸是次獲慈善團體贊助，為遇難者家屬提供免費遺體修復服務，與至親作真正告別。