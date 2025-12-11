宏福苑大火｜台灣禮儀師主動來港　無償為宏福苑死者修復容貌

宏福苑大火造成最少160人身亡，部份罹難者受烈焰吞噬，容貌不完整。有台灣遺體修復師主動聯絡本港殯儀業，希望在完整遺體和面部重塑方面出一分力，以減輕死者家屬的遺憾。



本港資深殯儀策劃師盧繼照向《香港01》表示，台灣的復聯慈善協會5名成員，昨日由台灣來港，並已為一名宏福苑火警中的罹難者進行遺體修復，但基於私隱未能透露死者身份及修復詳情。



盧指出有關事務是無償，協會成員的機票及食宿亦是自費，他們將逗留至明天（12日），倘未有其他家屬要求將會回台，但強調有需要會再來港協助。

宏福苑大火造成最少160人死亡，圖為巿民在社區會堂留名悼念。（資料圖片）

盧繼照稱，多年前他曾經兩次安排台灣的禮儀師來港，為車禍及墮樓的死者修復遺容，因此與當地團體有聯繫。今次宏福苑大火，對方於災後兩天（11月28日）聯絡他，希望可以為港人提供幫助。盧説：「血濃於水，大家都係龍的傳人，佢哋想出一分力。」

盧說：「喺香港人嘅觀念，如果唔係自然離世，例如車禍、自殺，以致容貌身體有變化，葬禮可能不設瞻仰遺容；不過喺台灣，佢哋認為可以給在世者心靈安慰，所以遺體修復這一門都有相當嘅發展。」

12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」，九龍殯儀館為舉行悼念會，有不少人到來，向死難者送上一朵白花。（資料圖片/鄭子峰攝）

盧繼照續說，他聯絡過民政及青年事務局，也通知了印尼領事館，有遺體修復的相關事宜，暫時有一具遺體經協會處理。

由於火災遺體受損情況各異，盧透露根據協會以往的處理手法，將使用醫學用骷髏模型覆蓋特殊矽膠，並依據家屬提供的照片重塑面貌，手腳等肢體缺失部位則以仿人體矽膠製作模型連接，讓亡者可以穿上生前喜愛的衣物，體面告別。

另外，九龍殯儀館總經理甘亮得亦與台灣另一位遺體修復師郭璋成合作，協助處理宏福苑罹難者的遺體修復工作，竭力恢復死者生前原貌，希望可以為家屬送上一點安慰。