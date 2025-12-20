宏福苑大火｜1遺骸發現夫婦DNA　增至161死　6失聯個案已確認身份

大埔宏福苑五級大火，奪去過百人性命。警務處處長周一鳴今日（20日）見記者時指，在之前發現的160具遺骸中，經科學鑑證後，其中一具遺骸發現一對夫婦的DNA，死亡人數增加至161人。至於傷亡查詢中心早前的6個失聯個案，已全數確認身份，當中5人在火災中喪生，1人在火災前兩年已過世。



周一鳴指，6個失聯個案已全數確認身份。

周一鳴指出，160具遺骸經科學鑑證後，發現其中一具遺骸有另一個人的DNA，並證實為一對夫婦的DNA，至此死亡人數增至161人；DNA科學鑑證一直在進行中，不排除死亡人數會再增加，有進展會再公佈。

周一鳴續指，傷亡查詢中心有6人失聯，較早前已全數確認身份，當中5人在火災中喪生，1人在火災前兩年已經過世，所有傷亡查詢中心的個案已全數處理。傷亡查詢中心熱線1878999現時24小時運作，因應實際情況，明天（21日）起運作時間將改至早上7時至晚上11時，日後再按實際需要研究延長還是縮短。

而上周五（12日）起已開始拆棚網及棚架，但在七幢中只開始拆四幢，因為安全問題不能七幢同時開始，警方亦要檢取有關證物，難以確定何時完成工作，有新進展會向外公佈。

至於警方DVIU人員處理大型火災後有否心理創傷，周一鳴指DVIU人員有訓練，雖少有處理大型災後應變，但警方每日均安排心理服務課的臨床心理學家與現場人員對話，管理層亦向不同同事了解。DVIU人員對自己的工作有清晰理解，知道辨認災難遇害者是有意義的工作，可令家屬得知不幸過身的人士的情況如何，人員亦清晰知道自己的作用及功能。警方會繼續向有需要有心理服務的人員提供相關服務，但暫時未有人員有需要。

（香港01製圖）

大埔宏福苑五級大火圖片