狂人伏車頭｜疑情變阻女友離開　護花使者續開車5公里　警拘3男女

昨日（11日）網上流傳一段驚險車cam片段，顯示一名穿黑衣的人伏在一輛沿粉嶺公路行駛的白色私家車的車頭，至片段結束仍繼續伏在車頭，過程約40秒，私家車行駛約約400米。警方拘捕2男1女涉嫌「藥後駕駛」、「危險駕駛」、「普通襲擊」及「管有危險藥物」，據知，被捕女子與男朋友感情生變起爭執，女子通知另外兩名被捕男子駕車接載其離開。「護花使者」到場後，男友不忿並伏在車頭蓋阻止離開，對方未有理會繼續行車，便出現了網上流傳影片的「狂人伏車頭」一幕。



片段中一輛白色私家車沿粉錦公路行駛，驚見一名穿黑衣的人伏在該車頭上，身體擋住約一半擋風玻璃視線。（Bosco Chu／車cam L（香港群組））

據了解，被捕女子姓梁（30歲），與姓何（53歲）男朋友於昨日上午8時許，到上水新祥街一間便利店購物後，雙方因感情問題發生爭執。梁女欲離開上址，遂通知吳姓（39歲）及彭姓（42歲）男子駕車前來接載。梁女其後登車欲離開，男朋友見狀趴在車頭阻止，對方未有理會繼續開車，男朋友全程抓着車頭蓋。最終私家車駛至焦徑路後，吳男停車，以水樽襲擊其頭部並要求離開，然後駕車離去。

警方展開「捷進行動」，同日約10時許在柴灣區發現涉案私家車，當時車上無人。約1小時後，警方在柴灣翠灣邨翠康樓外截停3人，在梁女及彭男身上搜到懷疑毒品，涉以嫌「藏有危險藥物罪」拘捕2人，並以「危險駕駛」、「普通襲擊」拘捕駕車吳男。案件交由大埔警區重案組第二隊繼續跟進。