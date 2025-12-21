上水粉嶺冬至停水｜安盛苑天平邨仍受影響　水務署爭取凌晨前復常

冬至日（21日）上水掃管埔路單車徑爆水管，上水、粉嶺一帶供水受影響。水務署在「滴惜仔」facebook專頁表示，聯和墟及翠麗花園的食水供應已復常；但上水安盛苑、天平邨天朗樓、天美樓、天明樓、天喜樓及天平商場的食水仍受影響，署方已安排3架水車及12個水缸提供臨時食水。



署方指，維修工序複雜，爭取今晚凌晨前復常。根據水務署網頁資料顯示，預計恢復供水時間為明日（22日）凌晨4時，惟實際時間待定。



上水天平邨大批居民取水。（王譯揚攝）

水務署在facbook指，就上水掃管埔路單車徑的緊急水管維修工程，署方工程團隊一直進行供水調度以收窄受影響範圍。聯和墟及翠麗花園的食水供應，已恢復正常。因應水管維修工程，期間安盛苑、天平邨天朗樓、天美樓、天明樓、天喜樓及天平商場的食水供應會受影響。署方正為受影響用戶提供臨時食水，包括3架水車及12個水缸。

是次事故中，署方派出緊急應變小隊，於現場協調及為市民提供即時協助，包括到安老院了解受影響的情況，以及與屋苑管理處及居民緊密溝通，就暫時供水安排及復水的詳情互通資訊，為有需要的居民提供適切支援。

水務署工程團隊正全力進行水管維修，惟在維修過程中發現相關喉管附近鋪設了密集的公共地下管線，而且喉管被混凝土包裹。儘管維修工序複雜，署方團隊正爭取於今晚凌晨，完成維修及恢復食水供應。署方團隊會繼續與北區民政事務處、當區區議員及屋苑管理處緊密聯絡，了解受影響居民的需要並提供適切的協助。水務署就事件為市民帶來的不便表示歉意。

根據水務署網頁顯示，預計明日（22日）凌晨4時復常，但維修情況較預期複雜，確實恢復供應時間有待確定及修改。