怡樂花園大維修｜居民憂爛尾　宏業稱運作復常　可找公司檢視棚架

與大埔宏福苑同以宏業建築工程作為大維修承辦商的屯門怡樂花園，月初因「下架令」而移除棚架的外牆保護網，另曾有工人因被宏業拖欠450萬元而到屋苑追薪，問題多多。面對工程進度緩慢不符，施工質量問題，甚至乎有「爛尾」風險，居民憂慮不已，法團周一（22日）召開管委會「大維修工程特別會議」商討。



會上有居民主要關注與宏業簽訂的「履約保證書」正本不知去向，擔心一旦宏業違約，無法追回700萬元違約金。宏業建築工程公司董事兼老闆侯華建首度現身，稱估計履約保證書被警方檢走，他會向銀行追文件。他又指公司欲繼續工程，公司已回復正常工作，會再找棚公司檢視棚架安全，不會收取額外費用。



屯門怡樂花園召開業主大會，大維修承辦商宏業建築工程公司董事侯華建（持咪者）稱，會安排搭棚公司及尋找棚網，就大維修復工，不會收取額外費用。（陳萃屏攝）

怡樂花園共有3座672戶，大維修工程造價逾7000萬元，每戶需按單位面積繳付7.4萬至11萬元不等，業主至今已繳付7成費用。現時怡樂花園的大廈外牆仍需執修，天井仍有工程未完成。怡樂花園尚未與「宏業」解約，「宏業」仍是怡樂花園大維修的承辦商。

怡樂花園開管委會會議前，全場先為大火死難者默哀一分鐘。顧問公司「遠東建築師樓」稱，屋宇署建議找棚架公司全面檢視棚架安全，了解是否符合安全規格。不過上次業主大會後，試過找五間棚架公司，全都沒有回音，因此建議宏業找回當初搭棚的公司協助執修。

12月22日，屯門怡樂花園召開業主大會，商討屋苑大維修工程安排。（陳萃屏攝）

宏業建築工程公司董事兼老闆侯華建作為公司代表出席會議，他表示，大埔宏福苑是不幸事件，作為承建商，影響到其他工程，他深感抱歉。侯華建承諾，願意在不加錢的情況下，找合資格人士執修棚架：「最緊要安全，嗰樣嘢我哋做得到。」

屋宇署早在11月29日勒令宏業28項私樓工程停工，稱對宏業保障工地安全的能力缺乏信心，但該署向《香港01》提供的停工名單上未見屯門怡樂花園。《香港01》 正向屋宇署查詢，宏業能否於怡樂花園繼續工程，將如何監察工程安全。

12月22日，屯門怡樂花園召開業主大會，商討屋苑大維修工程安排。（林振華攝）

會議其中一項議程，是議決宏業是否已構成違約。近日業主發現與宏業簽訂的「履約保證書」正本不知去向，憂慮如果宏業未能履行合約，將無法取回約700萬的保證金。管業處及法團早前出通告，指至今從未見過有關正本。因此不少業主盼了解宏業曾否提交正本「履約保證書」。法團的法律代表稱，如果宏業未曾提交正本，則算是違約。

侯華建回應稱文件遺失，應是被警方收回，但自己亦不清楚文件去向。侯華建稱，周二（23日）將會到銀行處理「履約保證書」事宜。會議最終未有議決「宏業」有否構成違約，法團只授權主席去銀行追討「履約保證書」。

居民認為「履約保證書」重要，是因為宏業如果清盤、或因其他理由無法繼續履行工程、或者違約，可追討700萬元。

會議結束後，侯華建離場時，出現另一小插曲。12月4日曾到怡樂花園追薪、屬於二判「永順香港工程有限公司」的管工黃先生，當日曾受訪稱侯建華失聯，如果沒有其簽名，二判無法取得450萬元支票，旗下80名工人已4個月無糧出，指「糧要有300至400萬」。

黃先生周一晚上趁法團及侯建華均在場，再到屋苑追討欠款，「拉橫額拉咗3次，我哋咩都無嘅，有汗出無糧出」。黃先生指是前來向法團追薪，因法團不肯向宏業付款，以致下面的工人被拖糧。他聲稱工程本來已快將完成，原定個半月後就拆棚，但發生宏福苑事件才令工程停擺，希望「法團出咗450萬畀宏業，宏業出畀我地咪好囉，出唔晒都好，出一半都好」。

12月4日曾到怡樂花園追薪、屬於二判「永順香港工程有限公司」的管工黃先生，周一（12月22日）晚上再度現身怡樂花園追薪。（林振華攝）