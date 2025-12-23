偽冒船公司精心炮製假網站　「幽靈貿易」洗$89億黑錢　海關拘5人

海關搗破巨額洗黑錢案，拘捕5名男女，首次發現有犯罪集團精心製作偽冒的船公司網站進行「幽靈貿易」，但所船務資訊、貿易文件、買賣記錄全是偽造，假扮成合法貿易收入，瞞過銀行的客戶盡職審查，將黑錢洗白。



海關調查顯示，涉案公司沒有任何入境報關記錄。集團收款後會將錢匯到幾間持牌找換店，公司之間亦會轉帳；部分骨幹成員亦會使用個人戶口，處理來歷不明的款項，其中3名被捕人士在2022年1月至2025年12月，近4年間在14間本地銀行合共開設29個公司或個人戶口，收取超過3700筆來歷不明的轉帳，清洗高達89億港元。海關已凍結及監察涉案約5500萬元資產。



不法集團製作偽冒船公司網站，進行幽靈貿易，以假裝有正當生意洗白黑錢 。（陳浩然攝）

洗黑錢集團假裝船公司 進行「幽靈貿易」製作假文件

海關經調查發現，有洗黑錢集團進行「幽靈貿易」，製作精美的偽冒船公司網站及一些虛假貿易檔案，以營造貿易活動真實存在的假象。案中，不法集團以公司名義，向銀行聲稱付運約8600萬港元等值的貨物，因而公司戶口接收相應貨款，當銀行進行客戶盡職審查時，銀行職員根據集團提供的海運提單上的資料，瀏覽相應偽冒網站，得到相應虛假船務資訊，使集團成功矇混過關。

消息指，不法集團偽冒一間真實存在的船公司，聲稱從事服裝及海鮮的產業，而假冒網址名稱與真實名稱相似，魚目混珠。而銀行職員從中認為交易可疑，因而轉交海關調查。

犯罪集團製作精美的偽冒船公司網站及一些虛假貿易檔案，以營造貿易活動真實存在的「幽靈貿易」。（陳浩然攝）

資金來源大多從中東、非洲海外公司 部分轉帳至找換店及個人戶口

海關財富調查科財富調查第一組高級調查主任蔡劍輝解釋，「幽靈貿易」顧名思義為現實中根本不存在的貿易，沒有貨物真實的進出口。不法分子會利用虛假貿易文件，例如假合約、假單據去製造一些買賣記錄。而透過有關記錄，他們便會將黑錢假裝成合法貿易收入，從而將資金大額轉移，隱瞞了資金的真實來源，再將黑錢洗白。

早前海關財富調查科發現3名本地男女，涉嫌利用公司名下的銀行戶口，處理大額且來歷不明的款項，公司所接收的資金主要來自多間海外公司，包括中東及非洲的公司，而資金會在短時間內被匯到幾間持牌找換店、多間本地及內地公司；部分亦會轉帳至個人戶口。數間涉案公司互相之間亦有資金轉帳記錄，海關相信3人同屬一個洗黑錢集團的骨幹成員。而當中兩名男被捕人士，亦利用自己個人戶口，去處理一些來歷不明的款項。

12月18日，海關在和富中心拘捕一人。（陳浩然攝）

4年洗$89億懷疑黑錢 最大單筆收款1900萬

調查顯示，3名被捕人士於2022年1月至2025年12月接近4年的時間，在14間本地銀行一共開設了15個公司戶口及14個個人戶口，一共接收超過3700筆來歷不明轉帳，合共清洗金額達89億港元的懷疑犯罪得益。

涉案3間公司並無任何出入境報關的記錄，公司地址均為個人地址或其他公司的業務地址。 另外，海關發現兩名本地女子與集團骨幹成員，有大額金錢往來，涉嫌協助處理懷疑犯罪得益。據悉，最大筆匯款高達1,900萬，由海外公司轉帳，聲稱為貨物付運的收益。

海關人員上周一連兩日（18至19日）採取代號「幻景」執法行動，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益財產」（俗稱洗黑錢），拘捕2名本地男子及3名本地女子，年齡介乎28至59歲。5名被捕人士獲准保釋候查，而被捕人士名下合共約港幣5500萬元的資產，已被即時凍結或密切監察。

12月18日，海關在北角新都城大廈作出拘捕行動。（黃偉民攝）

海關搜查5名被捕人士，分別位於北角和將軍澳的住所，以及在北角和太子的公司地址，檢獲多部手提電話、 銀行卡、一些支票簿、稅務文件，以及一些虛假的貿易文件。 海關會根據有組織及嚴重罪行條例，繼續循被捕人士的背景、資金來源及流向等多個方面作進一步調查。海關亦會對相關的偽冒網站作深入調查，不排除會有更多人被捕。

蔡劍輝指，有關案件是香港海關首次發現，有洗黑錢集團精心設立偽冒網站，再配合虛假的貿易文件，以掩飾「幽靈貿易」背後的洗黑錢行為。 案中牽涉的金額龐大，手法亦較以往案件複雜，大大加強了偵查難度。

海關強調，香港海關絕對有能力及決心，偵破有關複雜的洗黑錢案件，亦絕對不會讓不法之徒逍遙法外。 洗黑錢為嚴重的罪行，任何人將戶口借予或賣予他人使用，或用自己的戶口協助他人處理不明款項，無論是否涉及金錢報酬，都有機會觸犯洗黑錢罪。 一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及入獄14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

如果市民有任何懷疑洗黑錢有關資料，可致電海關24小時，舉報熱線182 8080, 或透過舉報罪案專用電郵 crimereport@customs.gov.hk，或利用網上舉報表格。