本年118宗致命意外工權會紀錄以來最多　猝死佔近半　建造業重災

2025年即將完結，工業傷亡權益會（工權會）回顧今年工傷及職安大事。該會統計截至12月22日，今年各行業最少發生118宗致命意外，較去年增加42宗，升幅顯著。當中最多是猝死，達54宗；另有16宗為宏福苑大火個案。



工權會總幹事蕭倩文表示，「工作期間猝死」情況惡化，促請僱主主動安排體檢，並建議政府資助僱主添置「心臟復甦器」，但強調更根本要減少長工時。工權會又批評政府巡查過度集中於大型地盤，其實裝修維修同樣高危，並以大埔宏福苑大火為例，促請重新全面檢討建造業。



工業傷亡權益會（工權會）回顧2025年工傷及職安大事，圖為工權會總幹事蕭倩文（左）及幹事謝欣然。（黃偉民攝）

工權會總幹事蕭倩文表示，截至2025年12月22日，各行業致命意外有118宗，當中50宗涉及建造業（其中5人為宏福苑大火個案）；外籍家務工16宗（其中10人為宏福苑大火個案）；物流、倉庫業有11宗；公共運輸8宗；保安業7宗；海上工作4宗；其餘22宗涉及其他行業。

118宗致命意外當中，54宗是猝死個案；另有17宗涉及工人受困、遭撞擊或壓倒（其中1人為宏福苑大火個案）；15宗火警相關致死的個案均涉及宏福苑大火；10宗屬高處墮下意外；8宗涉及交通事故；8宗為遇溺；其餘6宗致命意外屬其他類型。

118宗致命意外當中，16宗與宏福苑大火相關。（資料圖片）

行業分布：建造業仍是重災區 裝修維修風險不容忽視

在行業分類方面，建造業繼續成為重災區，今年錄得50宗，佔整體42.4%，較去年34宗明顯增加。工權會拆解建造業50宗個案，指出其中20宗屬猝死；而新地盤、裝修及維修工程各佔15宗。工權會批評，政府宣傳教育與巡查往往集中大型地盤，但裝修、維修工程同樣高危，不能忽視；並以「宏福苑大火」為例，指出該宗嚴重事故亦與裝修維修工程相關。

除了加強監管，工權會建議，大型維修工程亦應推行「建造設計安全」（Design for Safety），以減低風險，政府應參考 2000 年建造業檢討委員會所出版的報告書《建業圖新》，重新展開針對建造業的全面檢討。

高齡猝死佔逾七成 倡僱主主動體檢、政府資助配備心臟復甦器

蕭倩文指出，猝死個案佔比達四成六，較去年41宗上升，增幅約三成，反映「工作期間猝死」問題惡化。在職猝死者多為高齡人士，60 歲或以上組別錄得 20 宗、50-59 歲組別錄得 19 宗，合共佔整體個案逾 7 成。工權會建議，僱主應主動為高齡僱員提供身體檢查，協助及早發現疾病並治理，以減少工作期間絕死。

此外，工權會提出政府可資助僱主購買「心臟復甦器」（即自動體外心臟去顫器，AED），在緊急情況下提升搶救成功率、降低死亡率。不過蕭倩文強調，更根本的方法仍是減少長時間或連續多天工作，並增加休息時間，減低過勞誘發心血管疾病的風險。

2025年9月26日，古洞北公屋地盤45歲地盤工人何海平暈倒猝死。（資料圖片/蔡正邦攝）

倡立法納入「過勞死」 批現行制度難追討、家屬保障不足

在補償制度方面，工權會再次要求政府積極考慮將「過勞死」立法，並把工作因素（如長工時、工作壓力）納入死亡原因的判斷框架。蕭倩文指出，現行制度下即使懷疑涉過勞，解剖結果往往被界定為「個人疾病」導致死亡，未有考慮工作元素，令家屬追討補償「困難重重」，亦可能導致家屬在「自身疾病」個案下失去保障。

修例後平均罰款升八成八 家屬批仍欠阻嚇：留案底與監禁才有效

工權會表示，修例後法庭判罰金額較過往上升約8成。按該會統計2022至2025年判罰個案，平均每名持責者罰款由約$82,828元升至約$156,000元，升幅88.8%。然而工權會認為，罰款增幅仍不足以反映事故嚴重性，意外仍持續發生，阻嚇力有限。

會上兩名工傷死者家屬亦分享感受。家屬徐先生指出，近年不少案件被告多數認罪，但判刑偏輕，「只有二十多萬」罰款難以阻嚇。他亦批評一些高危工作（如沙井作業）在缺乏測試、有救援或防護設施不足、甚至缺乏監工的情況下仍要求工人進入，形容極度危險，促政府加強監管。

家屬徐先生指出，近年不少案件被告多數認罪，但判刑偏輕，「只有二十多萬」罰款難以阻嚇。（黃偉民攝）

另一名家屬陳先生則以其兒子於2023年9月在科學園工作期間離世為例，指事故對家人心理與健康造成長遠打擊；並質疑加重罰則後仍多以罰款了事，對企業「完全無影響」，形同縱容。他強調，比起罰款，留案底與判監才具真正阻嚇力，呼籲僱主及帶隊者不要為趕工而忽視安全。

會上兩名工傷死者家屬分享感受。（黃偉民攝）

倡更多司法覆核、公開定罪紀錄 促提升透明度供工友與業主選擇

另一方面，工權會歡迎政府對判罰過低個案提出司法覆核，但認為仍需更常使用。蕭倩文舉例指，2022年5月佐敦吳松街搭棚男工墮斃事故，涉事僱主原被判罰款 9 萬元，分期每月繳付 1,000 元；覆核後判罰提高至 16 萬元，分期每月繳付 2,000 元。

該會指，吳松街個案中東主在多年前亦涉致命意外被判罰，惟目前勞工處僅公開過去兩年違反職安法例的僱主或公司定罪紀錄，建議應全面公開所有紀錄，讓工人在入職前、業主在選擇承建商時，能掌握完整資訊。

棚工陳兆豐2022年5月7日在油麻地開工期間墮樓身亡，事發後現場遺下搭棚膠索、斷裂安全繩、染血口罩和大灘血迹。（資料圖片/翁鈺輝攝）

▼2022年5月7日棚工陳兆豐墮斃現場▼



政府以「誤殺」方向處理個案增 工權會：向業界發出強烈警號

工權會亦留意到，近年政府更常以誤殺方向處理嚴重工業意外，該會紀錄顯示最少4宗有人被捕。去年啟德承富里塌棚事故，今年有管工及棚工被控誤殺，認為這向業界發出強烈警號，無論僱主或僱員、任何崗位，如失責或違法改動導致嚴重事故，都需承擔法律責任，有助提升整體安全意識。

工權會指，近年政府更常以誤殺方向處理嚴重工業意外，認為這向業界發出強烈警號。（黃偉民攝）

關注拆卸工程豁免制度：村屋清拆屢釀死傷

在年度關注議題方面，工權會點名屋宇署對部分拆卸工程的豁免安排。該會指今年11月5日元朗一個村屋清拆工程中，一名44歲雜工被塌下物件壓中死亡，而2023年亦曾發生2宗同類情況。

工權會批評，現行《建築物拆卸作業守則》竟豁免村屋及寮屋拆卸工程申報，認為相關工程風險高且過往已有致命事故，而現行免申報、免審批安排令屋宇署無法掌握工程資料及監管，期望當局盡快將相關工程納入審批，以掌握工程進度並巡察，業主亦有意識聘請合資格承建商，保障工人安全。

2025年11月5日，元朗山貝路一幢正在清拆的村屋塌圍牆，壓斃44歲藍姓女雜工。（蔡正邦攝）

外籍家務工傷亡「不罕見」 半年跟進12宗死亡 火警造成10人遇難

工權會另關注外籍家務工情況，幹事謝欣然指，外籍家務工因工作受傷甚至死亡往往「並不罕見」，該會半年前已啟動專項計劃，進行個案跟進、職安調查、推廣教育及提供中醫義診等支援。

工權會稱，過去半年跟進的外籍家務工因工死亡個案共12宗，包括大埔一宗交通意外、一宗工作期間猝死，以及宏福苑大火相關的10宗死亡個案；另跟進兩宗與該火警相關的受傷個案。該會並相信實際受傷數字或高於目前掌握。截至昨日，火警中10名遇難外籍家務工已完成本地喪禮，並將於25日前陸續運返母國，印尼與菲律賓合作團隊亦會在當地提供後事支援。

一名在宏福苑火災中遇難的印傭運返早前印尼前，非牟利機構毋忘愛安排舉行告別式，主席范寧（圖左）出席。（毋忘愛相片）

+ 1

工權會統計，連同宏福苑事故，2025年全年至少有 16 宗外籍家務工在港工作期間死亡個案。2020 至 2024年間共接獲 39 宗外籍家務工在受僱工作期間因工意外死亡的呈報，平均每年近 8 宗；而僅2024 年㇐年，因工受傷的個案已達至少 170 宗，而其傷亡原因包括工作期間猝死、買菜途中遭遇車禍、在街市滑倒骨折、被熱水嚴重燙傷、被重物壓傷、照顧小孩時撞傷等。