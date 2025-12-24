86歲翁遭假兒子來電騙$3.5萬保釋金　警拘19歲男揭涉8案呃$120萬

警方前日（22日）接獲一名86歲本地男子報案，指早前接獲聲稱為其兒子的男子來電，訛稱因涉犯罪而被警察扣留調查，需要繳交3.5萬元作保釋金。老翁按指示，於當日在九龍城區將3.5萬元當面交給一名19歲本地男子。但老翁與兒子聯絡後，確定兒子並沒有被捕，揭發受騙，遂報案求助。



警方經調查後拘捕涉案19歲男子，更揭發他涉及另外7宗同類案件，8案騙款達逾120萬元。他稍後會被落案檢控，案件將於後日（26日）上午在粉嶺裁判法院提堂。



疑犯12月23日在九龍城區被捕。（資料圖片）

警方接獲86歲老翁報案後，西九龍總區情報組接手案件，經過詳細深入調查，及翻查大量閉路電視、包括銳眼計劃的閉路電視，以及情報分析，組鎖定涉案19歲男子，相信他亦涉嫌干犯另外兩宗在深水埗區同類的案件。

警方西九龍總區情報組接手調查案件，鎖定疑犯身份。（資料圖片）

該名男子昨日（23日）在九龍城區被拘捕，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。九龍城警區經進一步調查，再發現他涉嫌與另外5宗同類案件有關，案件現在仍在調查中。在8宗案件中，8名受害人（71至93歲）一共損失120多萬元。

警方呼籲市民，如收到任何可疑電話，必定要提高警覺及與家人核實。如有疑問，應立刻向警方求助。