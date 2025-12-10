香港01連月調查醫院擴建監測震動造假　醫管局確認事件後報警

《香港01》自8月起調查五間醫院重建工程的監測震動儀器分判商「諾和工程」，疑偽造監測震動儀證明書，包括瑪嘉烈醫院、廣華醫院二期、北區醫院、聖母醫院及葛亮洪醫院的重建工程，涉款額約220萬元。涉事的監測震動儀器用作監察醫院重建工程的震動狀況，確保做手術時或X光室等精密儀器的運作不受震動所影響。

記者發現「諾和工程」的儀器供應商「北微傳感科技」及雲端監測平台「視盷科技」，在8月，已終止與「諾和工程」合作，監測震動儀器亦未有每年作校正，並疑偽造校正證明書，監測數據的準確性成疑。

記者在11月中已向醫管局查詢，醫管局周三（10日）發新聞稿「自爆」事件，稱在9日已報警處理。



【政府工程醜聞・專頁】偷工減料牽鉅款 涉醫院、體育園千億工程

懷疑造假的公司是「諾和工程」，被追討12萬元人民幣欠款。

醫管局周二（12月9日）向警方報告一宗懷疑偽造監測震動儀器校正證明的事件，交由警方作進一步調查。有關儀器校正證明由瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程總承建商轄下一個分判商諾和工程公司呈交總承建商中鐵建設集團有限公司，再經總承建商呈交醫管局。其後經醫管局核查確認，該校正證明並非由證明書上所列的廣東中正航計量檢測有限公司所發出。

醫管局表示非常重視事件，已主動向警方報案，以及責成工程總承建商嚴肅跟進及徹查事件，並已要求總承建商暫停有關分判商諾和工程公司的工作。醫管局對違反醫院工程合約條款保留一切法律追究權利。

醫院在進行重建或擴建工程期間，會採取不同的措施監測震動的情況，以確保醫院工程所產生的震動不會對醫院運作及醫療服務構成影響。除在醫院工程地盤裝設監測震動儀器外，在有需要時亦會安排工程人員以手提儀器作監測。有關監測震動儀器一般會由承建商每年校正一次，確保監測數據準確無誤，承建商在校正後亦需提供認可的儀器校正證明。

醫管局發言人強調︰「有關監測震動儀器屬於預防性質，總承建商現時仍然會以手提儀器作監測。與此同時，我們亦會密切監察醫院工程附近使用者的反饋。如有醫護人員反映工程產生的震動影響服務，不論震動幅度有否超出規定，醫院均會以病人安全及醫療服務作為首要考慮，立即暫停有關工程。過去半年，醫管局沒有接獲任何醫院工程因為產生震動而需要暫停醫療服務的報告。」

發言人補充，醫管局已初步評估事件，沒有對醫療服務及病人安全造成影響。

醫管局非常重視轄下醫院工程的安全及管理，所有醫院工程合約均有訂明工程造成震動可承受參考水平，以確保工程不會對醫院運作及醫療服務構成影響。醫管局並將全面調查有關工程，重新核實包括有關工程的監測數據，以至上載數據的過程等。醫管局亦有嚴格要求，規定承建商必須採取措施，確保所有工程符合相關規定。醫管局的工程顧問會定期巡查，監督所有承建商執行相關規定的情況，以及核實相關標準。

瑪嘉烈醫院。（周令之攝）

諾和工程涉多個醫院重建擴建工程

諾和工程公司是多個醫院重建及擴建工程（包括瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程）總承建商的其中一個負責包括震動監測的分判商，而北微傳感科技則為諾和工程公司提供震動監測儀器及相關儀器校正服務的分判商。

醫管局先於10月27日接獲北微傳感科技通知，指稱北微傳感科技與諾和工程公司的合約關係已經終止。在收到有關資訊後，醫管局即向各相關醫院建造工程的總承建商查詢，要求所有總承建商確保工程項目不受影響。醫管局亦同時責成各工程顧問及總承建商再次審視諾和工程公司承辦項目的表現；同時提醒總承建商必須做好監督工作，確保工程項目的質素符合標準及合約要求。醫管局亦要求所有總承建商委託合資格的專業檢測中心校正震動監測儀器及提交證明。

醫管局其後於11月15日接獲瑪嘉烈醫院荔景大樓總承建商提交，諾和工程公司早前向該總承建商呈交的五份校正證明，其中四份校準日期為2025年10月28日，及一份校準日期為2024年11月25日。

期間醫管局於11月18日，接獲《香港01》相關的查詢。基於審慎考慮，醫管局與校正證明書上所列負責認證的檢測機構確認相關校正證明的真確性。醫管局在12月8日收到總承建商提交有關測試機構的函件，指出該機構並沒有發出有關校正證明，懷疑文件為偽造。

現時除了瑪嘉烈醫院荔景大樓外，諾和工程公司亦有承接其他醫院的監測震動工程，包括廣華醫院、聖母醫院、葛量洪醫院及北區醫院。諾和工程公司同時亦受聘於不同的總承建商，提供實時噪音及震動監測以及上載資料系統，以及噪音及沙塵監測計量儀器。因應上述事件，醫管局將會徹底全面檢視及追查所有醫院工程中與諾和工程公司有關的工程和服務，以及至目前為止收到所有與諾和工程公司有關的檢測證書。醫管局對造假行為採取零容忍態度，一旦發現造假行為，必定會交由警方進一步調查以及追討相關損失。

【政府工程醜聞・專頁】偷工減料牽鉅款 涉醫院、體育園千億工程