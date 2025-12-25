上環10億日圓劫案｜警再拘兩男包括招募人 共9人被落案起訴
撰文：凌逸德
出版：更新：
上環上周四（18日）發生巨額行劫案，4名刀匪劫去10億日圓（即折合約5,000萬港元）。警方再拘捕多兩名男子涉嫌「串謀行劫」，並將於明日（26日）提堂。據了解，其中36歲被捕人涉嫌招募其他犯罪成員。
警方累計拘捕17人涉嫌「串謀行劫」，較早前其中7人已上庭，法官將案押後至明年3月17日再提訊，以讓警方作進一步調查，全部被告須還押。
警方指，經深入調查後12月23日在元朗區及屯門區以涉嫌「串謀行劫」再拘捕多兩名分別為28歲及36歲的本地男子。兩名被捕人已被暫控各一項「串謀行劫」罪，案件將於明日（12月26日）上午在粉嶺裁判法院提堂。
據了解，36歲被捕人涉嫌招募其他犯罪成員。警方累計拘捕17人涉嫌「串謀行劫」，其中9人被落案起訴。
