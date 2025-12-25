上環10億日圓劫案｜警再拘兩男包括招募人　共9人被落案起訴

上環上周四（18日）發生巨額行劫案，4名刀匪劫去10億日圓（即折合約5,000萬港元）。警方再拘捕多兩名男子涉嫌「串謀行劫」，並將於明日（26日）提堂。據了解，其中36歲被捕人涉嫌招募其他犯罪成員。



警方累計拘捕17人涉嫌「串謀行劫」，較早前其中7人已上庭，法官將案押後至明年3月17日再提訊，以讓警方作進一步調查，全部被告須還押。



男事主遇劫前拖住載有大量日圓的行李篋。（讀者提供影片截圖）

警方指，經深入調查後12月23日在元朗區及屯門區以涉嫌「串謀行劫」再拘捕多兩名分別為28歲及36歲的本地男子。兩名被捕人已被暫控各一項「串謀行劫」罪，案件將於明日（12月26日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

據了解，36歲被捕人涉嫌招募其他犯罪成員。警方累計拘捕17人涉嫌「串謀行劫」，其中9人被落案起訴。

上環10億日圓劫案，港島總區刑事部（行動）警司冼國明（左）及港島總區重案組第一隊總督察文智陽講述案情，指相信已將涉案人士一網打盡。（黃學潤攝）

一名女子登上警車協助調查，現場消息指她亦是案中受害人。（黃偉民攝）

現場可見，警方進入涉案七人車附近一間學生宿舍調查。（黃偉民攝）

警員搜查涉案七人車。（黃偉民攝）

警方截獲涉案七人車。（黃偉民攝）