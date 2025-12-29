深水埗通州街毒品車撞警車　警擎槍拘兩人包括熱褲女　檢依托咪酯

深水埗有「毒品快餐車」撞到警車，一對男女棄車而逃，警員擎槍擒人，搜獲一批懷疑依托咪酯（前稱太空油）煙彈。



深水埗有「毒品快餐車」撞到警車，警員拘捕一男一女，押解疑犯搜查涉案私家車。（林振華攝）

事發在今午（29日）約4時44分，現場所見，私家車左邊車頭撞凹，警車車身有刮花痕跡。

現場消息指，當時涉案私家車與警車，一前一後順序而行，並停在通州街200號對開左一線。警車上的西九龍衝鋒隊人員見私家車形跡可疑，以警車擋住部分行車線後，落車上前截查，私家車男司機見狀開車企圖逃走，惟因前方另有車輛而褪後，其間撞及警車。車上一男一女隨即棄車逃逸。

深水埗有「毒品快餐車」撞到警車，警員拘捕一男一女，押解疑犯搜查涉案私家車。（林振華攝）

警員當場制服一名女子；私家車男司機則奔至通州街公園後就擒。據知，追捕過程中，警員一度拔槍。兩名被捕人其後鎖上手銬、黑布蒙頭，被押返現場見證警員搜查私家車，可見女方身穿熱褲及拖鞋。警方在車上搜出數十粒懷疑依托咪酯煙彈，並召緝毒犬到場進一步搜查。

深水埗有「毒品快餐車」撞到警車，警員拘捕一男一女，當中女子是在現場被制服；男子則跑到通州街公園後就擒，由警員押返現場。（林振華攝）

+ 4