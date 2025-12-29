大埔火鍋店女客疑不滿牛肉質素　掟碗碟擊中職員　遭3警撳地噴椒

一名女子前日（27日/上周六）在大埔超級城一間連鎖火鍋店用膳期間，疑不滿牛肉質素，大吵大鬧，不但發難掟碗擲碟，擊中一名職員，最終涉3宗罪被捕。案發片段今日（29日）在網上瘋傳，可見涉案女子一度與3名警員舌戰，遭撳地鎖上手銬時，仍激烈掙扎怒罵，最終遭「噴椒」制服。



片段開首，一名戴眼鏡、短髮女子，在連鎖火鍋食店內，與兩名軍裝男女警員及一名便裝男警員理論。（網上影片截圖）

相關片段長約2分05秒，可見一名戴眼鏡、短髮女子，在連鎖火鍋食店內，與兩名軍裝男女警員及一名便裝男警員理論，其間雙方提及搜身，該名女子即稱：「點解唔係女警？男女授受不親喎。」惟女警上前之時，她卻質問：「理由係咩先？」軍裝男警即駁斥：「公眾地方行為不檢！」

短髮女立即一輪反駁，「點樣行為不檢呀？」、「你講唔講時序呀！」、「咩時間都你唔知啦！」雙方舌戰十多秒後，便裝警拉跌該名女子，3名警員合力將其撳於地上。混亂間，枱上東西被掃跌；該名女子倒地後，仍激烈掙扎。

場面一片混亂，3名警員花九牛二虎之力將短髮女壓在地上，女警高聲喝斥：「麻煩你擰轉身！」男警則喝令她冷靜，惟她指着男警稱：「點冷靜呀！你睇佢個樣紅晒！」軍裝警則勸喻，如不冷靜將會使用胡椒噴劑，短髮女卻爆粗回應。軍裝男警隨即拿出胡椒噴劑，向其頭部施放，女子激動表示：「夾硬嚟！X街！仲要噴咁多！」

「中椒」後女子聲線逐漸轉弱，但仍繼續怒罵，並一度被便裝警以腳壓頸，高呼「好X痛呀X街！」便裝警回稱：「麻煩你合作，如果唔係會愈嚟愈痛。」當時店內仍有其他食客，數名職員則站於旁邊，該名女子罵稱：「全世界喺度屈X我，香港人真係戇X！」

警方表示，案發於12月27日下午2時許，大埔超級城一連鎖火鍋店內，一名姓周（37歲）女食客疑不滿牛肉質素，在店內擲碗碟，並擊中一名姓盧（53歲）女職員。

人員接報到場，周女被鎖上手銬後仍然情緒激動，人員遂施放胡椒噴劑將其制服。周女涉「公眾地方行為不檢」、「普通襲擊」及「拒捕」被捕，由救護車送往那打素醫院治理；遇襲人士則拒絕送院。案件交由大埔警區刑事調查隊第七隊跟進。