海關深水埗唐樓截查36歲雙程證漢　搗私煙倉檢$58萬貨

一名持雙程證內地男子，涉嫌藏有大批私煙，在深水埗遭海關拘捕，關員在其身上及單位搜出共約13萬支私煙，市值約58萬元，應課稅值約43萬元。



海關在深水埗福榮街一座唐樓，搗破一個私煙倉，並拘捕一名持雙程證男子，檢獲共約13萬支私煙，市值約58萬元，應課稅值約43萬元。（林振華攝）

海關今日（29日）下午在深水埗進行反私煙行動，其間在福榮街一唐樓，發現一名男子形跡可疑，遂上前截查，在其背囊及手提袋內搜出3,200支私煙。關員隨即帶同該名男子，到同一唐樓內一個單位調查，再檢獲12.6萬支私煙。涉案男子隨即被捕，他報稱任職汽車維修員。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任胡旨逵表示，是次行動相信已成功搗破一個供應深水埗一帶的私煙儲存及分銷中心，涉案者為減低風險，將私煙收藏於繁忙街道上的舊式唐樓民居大廈，利用其人流、交通繁忙之環境作掩飾，增加海關偵查難度。

海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。