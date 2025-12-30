影片直擊｜深水埗毒品車撞警車　金毛男見警擎槍狂奔逃走險撞埋牆

一輛「毒品快餐車」昨日（29日） 在深水埗被警員截查時撞警車逃走，警員擎槍街頭追捕男司機與18歲女乘客，搜獲懷疑大麻及依托咪酯（前稱太空油），經調查後再拘捕私家車男車主。



追捕現場影片流出，一開始已見涉案淺綠色私家車已橫亘路中，被兩輛衝鋒車擋住去路，一名軍裝警在私家車前方擎槍指向車頭警告，目擊者見狀驚呼：「掹槍喇喂！」，場面緊張。未幾私家車金毛男司機跨過路邊欄杆欲逃跑，後方有多名窮追，當中有人手持警棍。兵追賊追捕至一條窄巷，金毛男轉彎時一度踉蹌失平衝險撞牆，片段至此結束。



帖主表示，私家車被警方截攔時，拒絕停車，倒車欲轉向時撞倒路邊設施及警車，女子率先被制服；及後男子逃到附近公園時，亦被警員拘捕，形容「他逃他追，插翼難飛」。



深水埗通州街一輛毒品怏餐車撞到警車後，警員擎槍警告司機。（小紅書/AlexChau）

昨日現場所見，私家車男司機和女乘客被捕後鎖上手銬、黑布蒙頭，被押返現場見證警員搜查私家車，可見女方身穿熱褲及拖鞋。警方在車上搜出數十粒懷疑依托咪酯煙彈，並召緝毒犬到場進一步搜查。私家車左邊車頭撞凹，警車車身有刮花痕跡。

深水埗有「毒品快餐車」撞到警車，警員拘捕一男一女，押解疑犯搜查涉案私家車。（林振華攝）

警方表示，西九龍總區衝鋒隊人員昨日（29日）在深水埗通州街208號對開巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，經增派人手及審視現場環境情況後，遂上前截查。惟私家車突然開車，先倒後撞向停泊在上址的警車，再撞向石壆。人員向司機發出口頭警告不果，遂擎槍戒備。男司機棄車往通州街公園方向逃去不果，其後被制服。

人員其後在車上檢獲27粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈、一支懷疑含有依托咪酯的電子煙、約19.49克懷疑大麻草及438克懷疑大麻精，總市值約70,800港元。

經調查後，26歲姓劉男司機及18歲姓陳女乘客，涉嫌「販運危險藥物」被捕；司機同時涉嫌「危險駕駛」、「駕駛沒有展示P字牌的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」被捕。而48歲姓龔男車主，則於同日晚上被捕，涉嫌「串謀販運危險藥物」。所有被捕人現正被扣留調查。案件由深水埗警區重案組跟進。

深水埗有「毒品快餐車」撞到警車，警員拘捕一男一女，當中女子是在現場被制服；男子則跑到通州街公園後就擒，由警員押返現場。（林振華攝）

