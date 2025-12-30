宏福苑｜的士假義載紀錄騙平台　DASH指屬個別：大多司機真誠付出

大埔宏福苑火災期間，有網上電召的士平台推出「義載計劃」，免費接載往返相關醫院及臨時庇護中心的乘客，並允許參加計劃的的士司機上載有關收據作報銷支出。有5名司機懷疑偽造行車紀錄，企圖向平台騙取車費開銷，平台發現報案。



涉案網上電召的士平台公司為DASH。DASH回覆《香港01》指，在內部審核時，發現個別交易紀錄異常，形容屬「極個別事件」，計劃中看見的是絕大多數司機夥伴的真誠付出與踴躍參與。



Dash回應指，內部審核時，發現個別交易紀錄異常。（Dash網頁圖片）

Dash指屬極個別事件。（Dash 網頁圖片）

有關網上電召的士平台，經檢查後發現，該平台在核查報銷資料時發現7宗可疑行車紀錄，總申索金額約3000元，懷疑有的士司機偽造行車紀錄，企圖向平台騙取車費開銷。

灣仔警區重案組接手調查，經調查後人員昨日（29日）在全港多區拘捕5名本地男的士司機，年齡介乎29至40歲，涉嫌企圖欺詐。所有被捕人現正已獲准保釋候查，須於1月下旬向警方報到。案件中平台沒有損失。

行動中檢獲的證物。（警方提供）

DASH回覆查詢指出，該平台在11月26日大埔宏福苑發生火災後，隨即透過旗下網約的士服務DASH Taxi，於11月27日至30日期間，為受影響居民提供免費接載服務，協助他們往返相關醫院及大埔區內臨時庇護中心，希望能夠略盡綿力。是次計劃獲得眾多的士司機熱心參與支持。公司在內部審核時，發現個別交易紀錄異常，已將相關個案轉交警方作進一步調查。

DASH又指，相比此次極個別事件，公司在計劃中看見的，是絕大多數司機夥伴的真誠付出與踴躍參與，盡心為居民提供支援。DASH強調始終對的士行業充滿信心，未來將繼續與業界攜手，共同成長與進步。