脊柱骨裂症男4歲被遺棄　巧手車縫活出彩虹　作品獲展籲勿言放棄

43歲的志坤，半生與輪椅為伴。天生患有脊柱骨裂症，自幼遭父母遺棄，頻繁進出醫院成為了他的童年記憶。身體的缺陷雖限制了他的行動，卻困不住他翱翔的創意，他入住耀能協會宿舍開始接觸車縫，由零開始練就一雙巧手，並將創意化成實物，製作輪椅袋送贈他人，閒時又坐輪椅在深水埗穿梭布行尋寶。與志坤相識十載的導師，更 見證他由昔日的衝動少年成長為成熟大男孩。近日志坤的藝術作品獲選在香港耀能協會慈善藝術展展出，令導師也感欣慰。志坤用作品證明：「坐輪椅人士都可以做到想做嘅藝術，畀（多啲正能量）其他同路人。」寄語同路人勿言放棄，積極面對生活。



「自畫像」是志坤第一個作品。（鄧栢良攝）

自幼遭遺棄兼頻繁出入醫院 宿舍工場變真正的家

43歲的志坤身世坎坷，天生患有脊柱骨裂症，4歲時遭父母遺棄，曾暫住寄養家庭及就讀特殊學校。受病情影響，他從小須頻繁進出醫院接受大小手術，更曾因切腎手術需使用尿袋。儘管受盡病患煎熬，他仍堅強面對，淡然道：「細個成日出入醫院，習慣咗。」

志坤與原生家庭關係淡薄，直言：「我無諗過屋企係點。」甚至豁達說：「未有特別感到孤單。」但他始終渴望有人陪伴成長，故積極認識新朋友，以往住院期間，鄰床病友及護士都成了他的聊天對象。直到16歲經社會福利署轉介，入住耀能協會的安定宿舍及工場。志坤曾在宿舍畫了一幅《自畫像》，畫中貓咪趴在男子的肩膀，蘊藏着他對陪伴的渴望。

隨著與職員和舍友朝夕相處，這些年來志坤心中「家」的概念終於具象化，他笑言：「（宿舍就像）屋企咁樣。」閒時更會與舍友相約外出「食好嘢」，重拾久違的溫暖。

車縫導師范姑娘（左）是志坤創作路上的夥伴。（鄧栢良攝）

由零基礎到練成巧手 最愛將創意製成產品

在工場內，志坤首次接觸到車縫及陶藝等工作，由零基礎起步，從一條直線開始學習縫紉。由於志坤需坐輪椅，無法使用腳踏式縫紉機（衣車），故工場特別引入用手肘操作的縫紉機。雖然身體受限，但思想無限，志坤自言最喜歡車縫，因可將創意化成實物，尤其是縫製輪椅袋，方便輪椅人士拿取手機、紙巾等物件，他通常先自行試用，覺得效果良好才將它改良送贈他人，「可以幫到人，人哋用咗我就覺得好開心。」

志坤亦願意花心思為布料配色，再慢慢縫紉，又嘗試在淨色布上繪畫，令工場的車縫導師范姑娘驚嘆：「佢係畫咗啲公仔，然後嗰個袋你係冇可能諗到佢原本係一塊布嚟嘅！」不少舍友更請求志坤多製作輪椅袋，甚至要求將坊間的袋子改造。范姑娘笑言：「接咗好多單生意！都忙㗎！」

志坤需要使用工場特別改良的縫紉機。（鄧栢良攝）

「忟憎」卻永不言敗 導師循循善誘

范姑娘與志坤相識十載，她憶述志坤最初性格「硬邦邦」，不善與人溝通；創作上想法有時太天馬行空，總是「嘭嘭聲衝咗去嗰啲」，需要她及時拉一把。當製作過程遇阻，志坤會顯得「忟憎」，幸好他有永不言敗的精神，肯搜尋Youtube影片自學，若有疑難亦主動求教，在宿舍休息時更會抽時間做Demo（樣品）。經范姑娘循循善誘及教授縫紉技巧，志坤逐漸練出一雙巧手，多年來創作出不少獨一無二的作品。

由「衝衝衝小伙子」成長為「成熟大男孩」

范姑娘續指，志坤曾對製作輪椅雨褸有很多想法，如追求輕便及雨褸帽戴得舒服，曾想：「一個斗篷咁冚落嚟咪得。」惟經范姑娘示範證明該構思不合適後，志坤便願意聽從其方法修改。范姑娘笑言：「佢做到出嚟，佢就會好開心咁拎住，（在工場）由頭到尾話畀人聽：『我做到啦！我改到啦！』」

范姑娘坦言，與志坤相熟後，發現他亦願意主動訴說心事，二人亦師亦友。她形容，十多年來見證著志坤由一個「衝衝衝嘅小伙子」，成長為「成熟咗嘅大男孩」。

志坤的作品不少具備香港本土特色。（圖為將要展出的布藝品）

不惜山長水遠 由屯門坐輪椅出深水埗選料

志坤的作品不少具備香港本土特色，或含有兒時回憶的元素，例如小學練習簿、大白兔糖等，他坦言：「由細到大喺香港出世，鍾意啲香港特色嘢，呢啲布全部都係自己揀。」為了搜羅適合製作的布料，志坤會不惜山長水遠，由屯門坐輪椅出深水埗，親身到布行選料，他笑言已是常客：「老闆都見到熟咗。」

此外，志坤對生活充滿好奇，喜歡獨自到處遊走，「18區都算係去過晒」，有時會到屯門市中心戲院看電影，或到尖沙咀海旁吹海風，「鍾意去邊自己就去邊，有時行到邊睇到邊。」閒時喜歡看《龍珠》、《鬼滅之刃》及《鏈鋸人》等動漫，亦喜歡追韓劇。

身體障礙並非桎梏 寄語同路人勿言放棄

志坤與常人一樣，人生路上總要面對許多高山低谷，但他沒有囿於童年經歷及病患的煎熬，反而積極尋求出路，發揮創意。香港耀能協會1月舉辦慈善藝術展，選出逾70位展能藝術家創作的過百件藝術作品，志坤的《自畫像》及多個布藝品入選。

對於作品獲選展出，范姑娘替志坤高興：「其實佢努力咗咁耐，唔好話畀自己聽自己唔得，係得嘅。」志坤感到開心又驚訝，他自言不解為何有人會喜歡此畫作，但笑說：「坐輪椅人士都可以做到想做嘅藝術，畀（多啲正能量）其他同路人。」寄語同路人勿言放棄，積極面對生活。

「香港耀能協會慈善藝術展」詳情：

展覽地點：荃灣荃新天地2期「香港耀能協會慈善藝術展」UG層中庭

展覽日期：1月8日（星期四）至1月11日（星期日）

展覽時間︰

1月8日下午1時至6時

1月9日上午11時30分至下午7時

1月10日上午11時30分至下午7時 ; 表演時間: 下午2時至4時

1月11日上午11時30分至下午7時

