2026元旦BB｜喜迎第三胎　胡氏父母：健康快樂成長不催谷學業

2026年共有5名嬰兒在公立醫院「搶閘」出世，其中一位元旦BB包括在凌晨零時6分在廣華醫院出世的男嬰，體重2.89公斤，是胡氏夫婦的第三胎。BB原定預產期為兩周後，對他急不及待出世，與家人共迎2026年新年，父母均感意外。他們不欲催谷愛兒學業，希望他「佢健康成長，做個對社會有貢獻嘅人」。



（黃偉民攝）

胡氏夫婦喜愛小孩，故這胎是第三胎，6歲哥哥期待與弟弟見面，而歲半妹妹因年紀尚小，尚未理解家中有新生兒。

胡太昨晚6時晚飯後，便開始感到陣痛，至晚上10時痛楚轉劇烈，最終在凌晨零時6分誕下麟兒，「痛並幸福」。BB原定預產期為兩周後，「搶閘」成為元旦BB，胡太笑言很幸運：「冇估到佢咁準時嚟到，本身係遲幾日預產期，提前咗，開心」，胡先生則稱：「佢好急呀，急住一齊出嚟同我哋慶祝2026年，提早兩個禮拜出嚟」。對於BB較預產期早出世，胡生不感擔心，指廣華醫院的醫療人員及設備均專業。

（黃偉民攝）

夫婦暫未為初生兒取名，指需與家中長輩商量。對於BB有何期望，夫婦均稱不想在學業上向其之間壓力，因為哥哥已在學讀小一，他們曾較着緊其學業成續，但哥哥顯得吃力，夫婦意會到現在讀書都比較辛苦，「唔想逼佢（BB），等佢順其自然，等佢健康成長，做個對社會有貢獻嘅人」、「最緊要BB健康快樂成長，一家人齊齊整整，開心一齊，一家人平平安安最緊要」。

問及政府為初生嬰兒的援助措施，夫婦有何意見，胡先生指希望政府多關注小朋友，多給點資助或援助，讓他們在學術以外的活動能獲更多資源，學習更多事物，不僅只是讀書。

另共有5名嬰兒在公立醫院「搶閘」出世成為元旦寶寶，除了零時6分在廣華醫院出世胡氏夫婦的幼子，還有零時02分在聯合醫院誕生的女嬰，重3.025公斤；零時08分在東區醫院出世的女嬰，重3.725公斤；零時15分在一名重3.59公斤的男嬰則在屯門醫院出生；另外亦有一名女嬰零時30分在廣華醫院出世，她重3.06公斤。