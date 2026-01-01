內地客湧港跨年　鹹田灣現露營海　小紅書博主抱怨聲浪及亂扔垃圾

近年在香港郊外露營受內地旅客歡迎，網上流傳本港多區營地遭「淪陷」，堆滿大大小小的露營陣，原本漆黑一片的沙灘及山頭，都變得燈火通明。有內地網民除夕夜在西貢鹹田灣露營，表示「帳篷多的來，找不到自己的」，抱怨遊客製造聲浪及亂拋垃圾，「又是唱歌又是跳舞」破壞大自然寧靜。人滿為患的營地亦包括西貢灣仔南海灘、浪茄灣，以及大嶼山昂平等營地。



西貢鹹田灣人滿為患，燈火通明。（小紅書網民圖片）

有內地博主昨日（12月31日）除夕夜在社交媒體「小紅書」，發文表示西貢麥理浩徑鹹田灣，堆滿露營。影片可見，鹹田灣的沙灘原本一覽無遺，晚上漆黑的岸邊竟然燈火通明 ，大大小小色彩繽紛的帳幕駐紮海邊， 大量露營人士開啟電筒、 營燈照明。

拍片者在片中表示，「今天2025年最後一天，看這人多少，還在不斷來人」，形容營地環境堪憂，「衛生差，廁所也無法正常使用，到處垃圾」，吸引野豬覓食，垃圾「吃不完」；又指人滿為患「帳篷多的來，找不到自己的」，亦批評「這喜歡山野的人，又是唱歌又是跳舞」使環境喧鬧嘈雜。

對於大自然環境被破壞，博主大感失望「這樣世界級徒步路綫」、「失望的不是路綫，是對走在這路上亂扔垃圾的人」，亦有網民留言「心疼麥理浩徑」，希望自己垃圾能自己帶走。亦有網民形容為「生態災難」，「變成垃圾灣啦，悲哀！」，建議當局可向露營者「趕緊收費，人自然少了」，要減少人流。

西貢灣仔南營地出現同一景象。（Facebook Yiu Chun Sham）

同一景象亦出現在西貢灣仔南海灘、東龍洲、塔門島。網上圖片顯示，沙灘盡是密密麻麻的露營，大嶼山昂平營地亦無例外。

有市民發現西貢鹹田灣咸田公廁環境惡劣，有大量寫有簡體字的垃圾在廁所內外堆積。（adventure.de.sucba@Threads）

洗手盤的情況亦慘不忍睹，有用過的一次性牙刷及牙膏等，以及一些懷疑食物殘渣，而且舖滿了灰灰黑黑污泥。（chanw_ingtung@Threads影片截圖）