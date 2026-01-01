破邊洲墮崖｜內地客聞意外怕摔下去　勸遊人勿冒險：感覺很不划算

小紅書經常推薦的「打卡」熱點西貢破邊洲懸崖觀景台，除夕（12月31日）發生廣洲旅客墮崖身亡意外。《香港01》記者今日元旦日（1月1日）到現場直擊，東壩至破邊洲沿路人山人海，目睹有旅客翻越圍障或警告牌，在崖邊危險位置拍照。不過，也有不少內地旅客遵守規則，留在圍欄以內安全位置，不贊同有關危險行徑，直言「你唔知意外會邊一刻向你身邊發生，喺預料唔到」、「害怕一下子摔下去，感覺很不划算」。



來自深圳的小紅書博主陳姓姊妹，趁元旦長假期來港行山及露營。（翁鈺輝攝）

來自深圳的小紅書博主陳姓姊妹，趁元旦長假期來港行山及露營。她們今早8時從住所出發，經深圳灣口岸乘的士前往萬宜水庫東壩，約10時半到達，與20多名團友集合後，將前往破邊洲及麥理浩徑第4段，預計約行10公里到鹹田灣露營三日兩夜。

姊妹均喜愛健行，指有助身心愉快，看山看海能令心情開朗。她們過去兩年多次來港行山，破邊洲則是第二次到訪，未曾見過那麼多人，「第一次見到咁多人」。香港郊遊的吸引之處，胞姊解釋：「香港路線比較成熟，風景靚啲，有山有海。內地比較多商業化，階梯做得比較好，要玩類似呢種路要揸車兩個鐘，路程其實差唔多」。

她們憶指破邊洲周邊地勢頗危險，「好高、好斜，要慢慢落」。對於昨日發生有內地人疑打卡導致墮崖事故，姊妹呼籲行山人士要小心安全，穿備足夠及合適的裝備，切勿獨行，「我都有向視頻入面呼籲大家唔好為打卡而做危險嘅嘢，因為你唔知意外會邊一刻向你身邊發生，喺預料唔到」。

內地旅客羅小姐：「我感覺挺危險的，害怕一下子摔下去，爸媽擔心，自己的朋友也擔心，感覺很不划算。」（翁鈺輝攝）

從佛山來的羅小姐昨天到深圳，今天早上來香港打算去破邊洲「看一下好的風景」。她昨日在抖音上看到墮崖意外的新聞，表示會「盡量離危險遠一點，生命比較重要一點。就是不要翻過圍欄，不要靠石頭邊上，注意看腳下。」

她上午9時40分來到北潭涌等巴士，面對長長人龍表示：「有預計（等待時間），願意等！」她只有1天假期，預計2小時完成行山行程，今晚趕搭7時半的高鐵到深圳北站，若稍後時間充裕，會到市區為爸爸購買香水和手錶。

她花了兩個多小時走上破邊洲，拍風景優美，現場人數眾多，留意到有警告牌及職員在場維持秩序，但仍有人走出危險位置拍照，「我感覺挺危險的，害怕一下子摔下去，爸媽擔心，自己的朋友也擔心，感覺很不划算。」

手執國旗拍照的內地人花花表示，在現場觀賞風景時，亦只留在警告牌及防護欄的範圍內，但留意到有行山人士走出危險位置，有出言勸喻，「要注意安全」。（翁鈺輝攝）

手執國旗拍照的內地人花花表示，自己是退伍軍人，現在正讀研究生，每爬一次山都會帶同國旗，展現愛國心。她在28日於屯門麥理浩徑起行，至今日到達破邊洲，其間留意到破邊洲墮崖事故。她認為破邊洲的安全措施已足夠，防護欄距崖邊有一段距離，只要留在防護欄內便能確保安全。她在現場觀賞風景時，亦只留在警告牌及防護欄的範圍內，但留意到有行山人士走出危險位置，有出言勸喻，「要注意安全」。

小燁及3名朋友今早8時從深圳福田口岸過關後，乘港鐵到大學站，然後轉乘的士到東壩。她們亦知悉昨日事故，故今日沒走經意外發生的位置，拍照時也不會靠近崖邊，「我們都不敢走過去」。她們計劃即日來回，預計傍晚6時會回東壩乘車離開。

來自廣洲的旅客Jack、小嚴、袁氏姊妹特意來港參觀破邊洲，希望看看500元港鈔上刻劃的風景。他們今早9時經福田口岸來港，花了3至4小時抵達東壩，途中乘搭了1小時的士。他們透過「抖音」知悉事故，今天他們特別注意安全，拍照時會留在安全位置，「對危險路線，有標示的地方，我們比平日更注意一點」，盡量不走危險路線，又指如果今日狀態好，計劃露營留宿一天，否則會回家休息。

外籍遊客Jim昨日已知悉墮崖事故，認為沿路圍欄及警告牌已足夠，如果遊人保持警覺便不會發生意外。他指破邊洲風景優美，會推介朋友前來觀光。

破邊洲山徑路線海岸一帶，道路狹窄。（翁鈺輝攝）

遊人冒死在懸崖峭壁邊緣打卡。（翁鈺輝攝）