宏福苑｜宏志閣居民嘆歸家無期　與七廈處境相同　仁濟上調援助金

大埔宏福苑五級奪命大火，導致8幢大廈近2000戶人一夜之間身無長物，無家可歸。過去一個月，各界伸出援手賑災，從緊急援助金、生活津貼、食物援助、衣物傢俬捐贈，全方位支援災民日常所需，協助他們早日復常。其中，仁濟醫院先後發放兩輪援助金，受火災波及的七廈每戶共獲5萬元，其餘宏志閣則為2萬元。仁濟醫院其後接獲宏志閣災民代表來信，剖白災後同樣流離失所，「我哋一樣有家歸不得」，希望能審視發放準則，仁濟醫院隨後於昨晚（2日）公布修訂安排。宏志閣災民代表感謝仁濟醫院的安排，並指大廈居民感驚喜，「原來會聽我心聲」。



宏志閣居民戴先生指：「（宏志閣居民）我哋一樣有種有家歸不得嘅感覺，向出面顛沛流離」。（黃學潤攝）

仁濟醫院上月公布，先後發放兩輪緊急援助金，受火災波及的七廈每戶共獲5萬元，其餘宏志閣則為2萬元。宏志閣居民在災後開設通訊群組，以便交流資訊。其中一戶戴先生指出，曾在群組中與其他居民討論援助安排，包括仁濟醫院的緊急援助金。仁濟醫院發放第一輪援助金時，宏志閣的金額相對較少，當時居民並無異議，因認為其大廈沒受波及，估計很快便能回家。

但最終歸家無期，宏志閣居民同樣面臨無家可歸、流離失所的困境，「人哋可能燒咗，但我哋一樣有種有家歸不得嘅感覺，向出面顛沛流離，要搵地方住，或者住過渡性房屋」，承受精神壓力和經濟負擔，處境與其餘七座居民一樣。最終眾人商量後，由戴先生代表120戶居民去信仁濟醫院，反映居民實際困境，希望院方能考慮調整援助安排。

至前日除夕（12月31日），仁濟醫院致電及回信，向戴先生解釋安排，最初是基於預期宏志閣居民可於較短期間內返回居所，因此在援助金額及生活津貼的規劃上有所不同，但後來已留意到解封無期，居民短時間內無法回家，院方亦聆聽及重視災民聲音，「（仁濟稱）好留意我哋，想盡量幫我哋」，經內部檢視後，遂於昨晚公布針對宏志閣每戶受影響居民的緊急援助金及生活津貼修訂安排。

宏志閣是八幢大廈中，唯一一幢沒受大火波及，但屋苑災後一個月仍未解封，所有居民都無家可歸。（黃學潤攝）

相信居民表達需要 社會及政府必定施援

對於仁濟醫院的調整，據戴先生指，宏志閣居民感到驚訝，「原來會聽我心聲，好愕然，原來真係得，會聽我講㗎」，戴則認為，只要大家勇敢踏出一步表達自己的困難及需要，心聲會被聆聽，社會各界及政府必定會施援。

他亦對各界過去一個月以來鼎力相助表達感謝，包括仁濟醫院、賽馬會等生活津貼，大家樂、華御結等餐飲援助，救世軍募集物資以支援居民，「好多謝佢哋一路以嚟，向我哋呢個艱難時期，伸出援手幫忙我哋」。

宏志閣居民戴先生感謝各界施援，包括仁濟醫院，「好多謝佢哋一路以嚟，向我哋呢個艱難時期，伸出援手幫忙我哋」。（黃學潤攝）

鼓勵居民正向思維 多想好人好事

他提到，有認識的宏福苑居民因前路茫茫而憂心不已。該居民獨力供養四口家，半份薪酬用在供樓，如今頓失居所，對未來供樓、住宿等問題萬分惆悵。戴不斷鼓勵他正向思維，「唔使咁悲觀諗嘢，𠵱家將個Focus（集中在）向好人好事，幫助過我哋嘅人，心情會好好多」。

新年伊始，戴先生在元旦日（1月1日）接受《香港01》訪問，問及新年願望。他指希望政府盡快公布屋苑處置方案，「一個人對住未來好唔確定嘅時候，會好擔心、好徬徨，究竟我未來係點樣？」宏福苑居民對方案想法不一，他個人則希望原址重建，「住返同一地方，大家開開心心，經歷呢件事後，大家嘅感情更深厚，好親切。」

仁濟醫院昨晚指，就大埔宏福苑火災的支援工作一直積極推進，至今已累計撥款港幣 1.75 億港元，為受影響居民提供多方位援助。其中發放的緊急援助現金（含援助金、慰問金等）已超過1億港元，預計於 1 月 16 日前完成向大部分住戶發放。

對於宏志閣居民至今仍未能返回居所生活而面臨各種困難的情況，院方完成內部評估，並持續密切跟進，上調宏志閣緊急援助金及生活津貼，與其休七廈居民援助總額一致。其中，宏志閣每戶緊急援助金由原先兩期合共港幣 20,000 元，調整至兩期合共港幣 50,000 元，與其餘七座大廈住戶的援助總額一致。宏志閣每戶八達通生活津貼由每月港幣 1,000 元提高至每月港幣 2,000 元，為期 6 個月。

社會服務部蘇天祐總經理指，宏福苑居民在火災後有各種需要，故仁濟醫院除了經濟支援外，亦提供全方位支援。（夏家朗攝）

仁濟醫院社會服務部蘇天祐總經理指，當初七幢起火大廈及沒受波及大廈的援助金安排不一，他解釋當時估計宏志閣居民返回居所的時間不會遲過一個月，相對下，另外7廈居民需較長時間才能回家，為了讓善款能到合理分配，而作出相關決定。仁濟醫院留意到宏志閣一直未解封，歸家無期，「今日嚟講，成個月，宏志閣居民都係無機會返上樓，佢哋面對嘅遭遇完全一樣，因此希望經濟援助能夠一視同仁」，故援助金上調至與其他七座一致。