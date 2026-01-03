宏福苑｜重度抑鬱居民失數友　夜夜失眠嘆自己無用：個腦空白一片

大埔宏福苑火災導致死傷枕藉，在居民心中留下難以磨滅的陰影，當中情緒受困者無數，急需專業心理支援。宏建閣居民陳先生患有重度抑鬱症，火災中安樂窩被焚毁，數名好友命喪火海，他難以接受，鬱結難歡，每晚無法入睡，「我咩都做唔到，覺得自己好無用」，幸獲仁濟醫院安排的心理學家協助疏理情緒，配合藥物輔助下，幫助入眠。



宏建閣居民陳先生患有重度抑鬱症，火災中安樂窩被焚毁，數名好友命喪火海，他難以接受，鬱結難歡，每晚無法入睡，「我咩都做唔到，覺得自己好無用」。（夏家朗攝）

宏建閣居民陳先生置業約4年，夫妻及16歲兒子同住，按揭貸款尚有180萬元。陳先生患有重度抑鬱症，有向精神科醫生求醫，受病情影響暫停工作養病，現全力照顧兩名年邁長輩，經濟重擔落在妻子身上。大火發生當日下午，他陪同父親到那打素醫院看醫生，僅妻子在家中睡覺，驚悉火警後憂心妻子安危，所幸她在最後一刻成功逃生，一家人平安整齊。惟安樂窩付之一炬，「見到自己屋企燒咗，我咩都做唔到，覺得自己好無用」。

接着的日子，他再知悉很多朋友不幸罹難，令陳先生難以接受，情緒受困，「成個禮拜晚晚都瞓唔著，响度行，老婆問我做乜一瞓低點解又起身，傻傻地喺度行，我都答唔到，個腦空白一片，接受唔到」。最終他向仁濟醫院在富善邨設立的支援站「仁濟心語軒」的心理學家求助，另依靠精神科醫生開出藥物幫助入睡，平日亦多外出散心，紓解心中鬱結。

宏建閣陳先生住所被焚毀，加上很多朋友不幸罹難，令他難以接受，情緒受困，「成個禮拜晚晚都瞓唔著，响度行」。（夏家朗攝）

火災首兩天，一家人暫時在庇護中心休息，轉往酒店居住兩至三周後，獲安排到洪水橋過渡屋。但由於位置隔涉，兒子跨區上學路遙，唯有安排他暫住大埔區親友家中，三口家分隔開來，只能在周六、日相聚。雖然會掛念兒子，「但冇辦法啦，我哋環境算好」。陳先生坦言對前路憂心，又擔心將來無固定居所，「自己又失業，太太又要工作，個仔要返學，樓又要供」。他希望原區重置，但不想原址重建，憂觸景傷情，心理難以調適。

宏建閣陳先生（右）及宏泰閣黃伯，均受惠於仁濟醫院支援服務。（夏家朗攝）

79歲黄伯為第一代宏福苑居民，現時三代同堂，一家四口包括兒子、媳婦、8歲孫女同住於宏泰閣28樓，住所背山面海，窗戶更能看到整個吐露港景色。他憶述火警當日情況，起初完全不知道發生火警，兒子來電通知毗鄰大廈起火，著他關窗及抽氣扇後，帶同孫女逃生，「我一出門口已經知道麻煩，矇查查，無煙味，淨係見到白色」。其時，他叫停途經的一名維修工人，問為何不救火，獲回應「冇得救呀！」

他感形勢危急，立即帶同孫女經後樓梯逃生，走至中層時，因自己速度慢，怕拖累孫女，遂將其交託予其他逃生的鄰居先行逃生。當他抵達地下時，由消防員協助離開大廈，轉交由警方協助帶往安全位置，幸與孫女重逢，爺孫平安。他嘆前路茫茫，希望能取回單位，最理想是原址重建，政府亦盡快動工，「成世人嗰層樓燒咗咁點呀，我就唔知點喇」。

黃伯在大火後不時返回宏福苑，早期主要是領取各方應急錢，現在閒時回來到熟悉的餐廳用餐，又或是到仁濟的支援站，與社工傾談及領取物資。（夏家朗攝）

過去一個月，黄伯獲仁濟發放援助金和家居設備津貼，安排簡單，填寫個人資料和戶口號碼便能收到轉賬。之後再有援助發放時，他也無需重複填寫表格。黃伯在大火後不時返回宏福苑，早期主要是領取各方應急錢，現在閒時回來到熟悉的餐廳用餐，又或是到仁濟的支援站，與社工傾談及領取物資。

仁濟醫院除了向災民發放緊急援助金及生活津貼外，亦撥款共2,100萬元提供其他支援服務。（夏家朗攝）

仁濟醫院除了向災民發放緊急援助金及生活津貼外，亦撥款共2,100萬元提供其他支援服務，包括在廣福邨設立「仁濟幸福站」及在富善邨開設「仁濟心語軒」，聯同香港理工大學應用社會科學系心理學團隊及資深臨床心理學家，提供心理輔導熱線及面談服務，服務站由上午9時至晚上7時提供服務，星期一休息。另外，亦為長者及長期病患者提供上門護理服務或照顧者津貼；設立兒童託管服務，提供日間照顧及功課輔導，減輕家庭壓力。

仁濟醫院社會服務部總經理蘇天祐指，宏福苑居民在火災後有各種需要，故仁濟醫院除了經濟支援外，亦提供全方位支援。（夏家朗攝）

仁濟醫院社會服務部總經理蘇天祐表示，除了經濟支援外，亦提供多方面支援，包括心理情緒支援、長者照顧及護理服務、兒童託管及功課輔導服務、醫療服務（牙科、中醫、針灸）等，支援服務暫以一年為期，會視乎需求就個別服務提供長期支援。設立「仁濟幸福站」及「仁濟心語軒」的目的，是供分散各處的居民有聚腳點，能見回過往「朝見口晚見面」的老街坊，「講吓心裏面嘅說話」，至今已服務400名居民，當中有5至6人在服務站獲心理支援。

此外，宏福苑傷者及居民心理支援需求大，但本港有處理大型災難經驗的專業人士不多，而理工大學應用社會科學系心理學團隊曾處理汶川大地震，能安排教授在「仁濟幸福站」義務支援災民情緒及輔導火災傷者；理工大學並已聯繫美國一方護理學系的專業護理人員，在「仁濟心語軒」為傷者提供身體覆檢服務。

廣福邨「仁濟幸福站」地址：大埔廣福邨街市地下73至76號舖

富善邨「仁濟心語軒」地址：大埔富善商場一樓F113號舖