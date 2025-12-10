宏福苑大火｜84寵物下落不明 今放糧水尋 愛協：研一切可行方案
撰文：凌逸德
大埔宏福苑五級大火傷亡慘重，除了人命，亦有不少寵物傷亡或走失。連日來爭取拯救大廈內動物的愛護動物協會稱，今日（10日）經由警方將糧水放置在大廈，讓走失的貓狗得以維生。
愛協今日表示：「我們對無法尋獲的 84 隻寵物仍深感憂慮，並正全力以赴，聯同多個政府部門積極探討一切可行方案，以協助牠們脫困。」
愛協表示感謝相關部門的回應，讓協會今日終於得以將食水、貓糧及狗糧轉交予警方，並由警方安排放置於受影響的大廈內。然而，鑑於現場仍然十分危險，現階段尚未獲准在大廈內設置捕貓籠。
警方人員仍然駐守現場，調查建築物內的遺骸。他們已向協會保證，若發現任何動物──無論是生還或不幸離世──將會立即通知。愛協將繼續爭取進一步行動的可能性，並會在有任何最新進展時，第一時間向公眾匯報。衷心感謝社會各界一直以來的支持與寶貴建議，亦非常感謝警方的理解。
