宏福苑大火災︱愛協：接DVIU通知完成搜索　 未再有發現生還動物

大埔宏福苑五級火災造成嚴重傷亡，仍有大量寵物下落未明。連日爭取拯救大廈內動物的愛護動物協會表示，今早（4日）接獲災難遇害者辨認組（DVIU）通知，在大廈內的搜索行動已告完成，並未發現仍生還的動物。



愛協下一步會提供對懷疑屬於寵物的遺骸進行DNA鑑定等支援，強調深切理解許多市民在等待摯愛寵物消息的過程中，所承受的憂傷與不安。



宏福苑五級火 大埔 愛協在火警期間廣福邨廣禮樓對開空地設有寵物救援協助及初步獸醫檢查。（資料圖片／愛協提供）

愛護動物協會表示，正在努力爭取尋找下落不明的動物，深切理解許多市民在等待摯愛寵物消息的過程中，所承受的憂傷與不安。愛協每日持續不懈地爭取拯救可能仍困於受影響大廈內的動物，已多次向消防處及災難遇難者身份辨認組（DVIU）提出緊急請求，並會繼續爭取一切可行的機會，以保障動物的安全。

愛協將建議呈交有關部門，獲許讓宏志閣的寵物主人留下鎖匙予消防人員，以便他們可進入單位進行搜救，或由主人陪同返回單位；准許職員於大廈外圍設置人道捕貓籠，以及讓前線人員主動搜尋曾向本會登記、有寵物失蹤紀錄的單位。

他們今早（4日）接獲DVIU通知，其在大廈內的搜索行動已告完成，並未發現仍生還的動物，形容「這是一個令人心痛的消息。」該會仍會積極爭取進一步支援，包括（一）根據失蹤動物名單進行搜尋，並定期向公眾更新搜救進度；（二）在單位或樓層內放置食物與水，以備可能仍有動物藏匿其中；（三）整個籠子一併帶走仍於籠內的動物（例如兔子）；（四）對懷疑屬於寵物的遺骸進行DNA鑑定，以協助確認身份；（五）向漁農自然護理署申請更多支援與協助，以加強後續的搜救與支援工作。

愛協指在某些個案中，因火災破壞嚴重，部分動物或已無法辨識，「這是我們和所有動物家人都難以接受的傷痛。」強調將繼續全力為動物及牠們的家庭發聲。

截至昨日（3日）晚上8時，愛協公布，自火災以來共尋獲364隻動物，其中294隻幸存，70隻已不幸離世。（愛協Facebook）

愛協早前於宏福苑外圍設置了數個捕貓籠，12月3日捕獲一唐貓。（愛協提供）

截至前日（3日）晚上8時，愛協公布，自火災以來共尋獲364隻動物，其中294隻幸存，70隻已不幸離世。仍有173隻動物下落不明，估計整體受影響的動物總數超過537隻。過去兩天救出魚類、寵物蟹，及一隻已離世的貓。

另外，愛協早前接收宏福苑24條倖存的金魚，並依靠主人提供的資訊，成功尋回主人，事後愛協在帖文，公開主人向愛協撰寫的感謝信，上面寫著「衷心多謝各位幫助的工作人員」。

寵物主人如需獸醫或寵物物資援助，可以繼續到愛協寵物救援站，位於廣義樓與廣禮樓之間的公園，開放時間由早上9時至傍晚6時；亦可致電24小時熱線9503 6229、2711 1000求助。