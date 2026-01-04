扮水務署職員查水管或稱火燭　專吼長者連入3屋掠財　50歲男落網

警方搗破3宗入屋爆竊案，拘捕一名居無定所、有犯罪記錄的50歲無業漢，揭發他聖誕節期間接連到長沙灣、深水埗及屯門的三無唐樓「踩線」、或覬覦可在走廊透過窗戶望入屋的公共屋邨單位，然後向獨居長者落手，拍門訛稱為水務署職員入內檢查水管，一至兩分鐘內擸走財物；據悉，疑犯亦曾向一名受害人稱「火燭」而入屋 。3宗案件的長者，共損失約兩萬元，包括現金、八達通、銀包等。



警方破獲3宗位於長沙灣、深水埗及屯門的入屋爆竊案。（鄭嘉惠攝）

深水埗警區刑事調查隊督察麥浿枬指，警方於聖誕節期間共接獲3人報案，指他們分別位於長沙灣、深水埗及屯門的唐樓或公共屋邨住所，有陌生人訛稱為水務署職員，進入單位檢查水管後，趁他們不為意時盜取財物。3宗案件分別為屯門安定邨、和深水埗、長沙灣的麗閣邨及一唐樓。

案件交由深水埗刑事調查隊十隊合併調查，發現3宗案件手法高度相似，受害人均為70歲以上長者，賊人訛稱自己為水務署職員，專門針對欠缺閉路電視、鐵閘或保安的唐樓，或能透過走廊窗戶看到屋內情況的公共屋邨入手。

賊人向長者聲稱需要進入單位內進行水管檢查，而賊人進屋後會先裝作檢查，趁住戶不為意的時候，偷走放在當眼位置的財物，隨即離開，整個過程大約一至兩分鐘。賊人犯案時身穿便服，沒有攜帶背囊或手袋，亦沒有出示工作證明。

據了解，疑犯亦曾向一名受害人稱「火燭」。而3名長者合共損失2萬元，最大一宗損失金額約1萬元。

深水埗警區刑事調查隊督察麥浿枬交代案件。（鄭嘉惠攝）

深水埗刑事調查隊第10隊與特遣隊經深入調查後， 分析案發一帶「銳眼計劃」下大量閉路電視片段，確認3宗案件均為同一名賊人所為，並迅速鎖定賊人的身份。警方昨日（3日）中午，在打鼓嶺區拘捕一名50歲姓陳本地男子，他涉嫌「入屋犯法」，現正被扣留調查。消息指，被捕男子為無業，居無定所，有犯罪記錄，相信為一人單獨犯案。

麥浿枬指，警方起回3宗案件的部分失物，包括1,700元現金、八達通、銀包等。警方呼籲，長者應提高警覺，切勿輕易相信陌生人，被陌生人進入單位前，應讓對方提供證件核實身份。若對方自稱為政府部門人員，務必向相關部門確認身份，以免被騙。

警方提醒 ，長假期將至，市民外遊前請記得鎖好門窗，並考慮加強家居防盜措施，市民亦避免將貴重財物放在當眼位置，避免賊人有機可乘。