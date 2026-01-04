跨部門中環遮打道宣傳　提醒勿非法聚賭、無牌擺賣、違入境規定

香港警務處、食物環境衞生署、入境事務處及中西區關愛隊，聯同菲律賓駐香港總領事館移民工人辦公室，今日（4日）在中環遮打道一帶展開聯合宣傳行動。



行動中，各部門與關愛隊人員向市民及外傭派發宣傳單張，提醒勿進行非法聚賭、無牌擺賣及違反入境規定等行為，並講解相關法例及違規後果。



警方指，在公眾地方進行非法賭博屬嚴重違法行為，一經定罪，最高可被判罰款1萬港元及監禁3個月，呼籲市民切勿參與街頭賭博。

食物環境衞生署人員在場宣傳，提醒市民不應光顧無牌小販及切勿從事非法販賣活動，並會持續於區內進行執法行動，以遏止非法販賣活動及保持環境衞生。根據相關法例，無牌販賣最高可處罰款1萬元及監禁6個月；如無牌販賣活動同時引致阻塞通道，另可處罰款2萬5千元或監禁3個月。

入境事務處人員亦提醒在場人士，須遵守對他有效的逗留條件。例如，旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作;而外籍家庭傭工則不可執行僱傭合約所列職務以外的其他工作。任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。

各部門將持續透過跨部門合作、公眾教育及情報主導的執法行動，加強預防及打擊違法行為。