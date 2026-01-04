羅啟聰涉毒被捕｜曾參加全民造星　警元朗製毒場拘3人檢$774萬毒

警方昨日（3日）展開掃毒行動，突擊搜查元朗山下路一村屋單位，搜獲大批毒品及製毒工具，包括7.9公斤可卡因、1.2公斤「冰」毒、741克霹靂可卡因、598克氯胺酮（K仔）及259粒依托咪酯（前稱太空油）煙彈，市值約港幣774萬。



行動中，人員以涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、及「串謀販運危險藥物」，拘捕2名本地男子及1名內地女子（21至35歲）；其中一名35歲姓羅被捕男子，報稱為職業歌手，據悉曾參加音樂比賽。消息稱，該名男子為羅啟聰（暱稱狗毛、K.I.S），2018年曾參加選秀節目《Good Night Show 全民造星》第一屆，一度成為大熱。



警方在涉案元朗村屋單位搜7.9公斤可卡因、1.2公斤冰毒、741克霹靂可卡因、598克氯胺酮及259粒依托咪酯煙彈，市值約港幣774萬。（林振華攝）

東九龍總區公眾活動調查隊刑事高級督察周嘉潤交代案情指，東九龍總區刑事部最近留意到，有販毒集團以「搵快錢」作招徠，招募年輕人作為「死士」進行販毒活動。當中包括利用日常的運輸工具，例如的士、貨車作為掩飾去派送毒品，更會利用村屋單位作為製毒中心和毒品儲存倉。

經過情報分析和深入調查，當中包括在警方「銳眼計劃」下，於全港各區安裝的閉路電視系統，以及警車的流動閉路電視系統，警方分析可疑車輛的車牌和型號，成功鎖定該個販毒集團主腦和骨幹成員的身份。

警方昨天（3日）在新界元朗一帶進行反毒品的執法行動，突擊搜查元朗山下路一個村屋單位，在現場以涉嫌「販運危險藥物」、「製造危險藥物」及「串謀販運危險藥物」的罪名，拘捕兩名本地男子和一名內地女子。

人員該單位內檢獲的毒品超過10公斤，包括7.9公斤可卡因、1.2公斤冰毒、741克霹靂可卡因、598克氯胺酮及259粒依托咪酯煙彈，市值約港幣774萬。人員亦發現大量的製毒工具，包括電磁爐、煲、溫度計以及大量可再封透明膠袋。

經過調查，警方相信該製毒中心和毒品儲存倉運作大約一個月。被捕人的角色包括製毒、包裝和運送毒品予本地的毒品拆家。據悉，村屋單位月租約1.5萬；毒品主要供應東九龍區，其中一名被捕人透過加密軟件認識上線，對方以遙控方式教授被捕人如何製毒，並指示他們到指定地點領取毒品。

被捕的兩名本地男子及一名內地女子（21至35歲），報稱職業分別為學生、歌手及無業。據悉，35歲被捕男子姓羅，報稱為職業歌手，曾參加音樂比賽。消息稱，該名男子為羅啟聰（暱稱狗毛、K.I.S），2018年27歲時，曾參加選秀節目《Good Night Show 全民造星》，其前女友為歌手許靖韻。

警方相信有人因欠債而鋌而走險，被販毒集團以數萬元至十多萬元酬勞招攬犯案。所有被捕人現正被扣留調查，均已被暫控一項「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」罪。案件將於明天（5日）下午，在觀塘裁判法院提堂。

警方提醒市民，製毒過程中通常會釋放刺鼻氣味，如發現任何處所傳出電油或酸性氣味，應提高警覺，如有懷疑，應向警方報案。

警方重申，製毒和販毒是極之嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元。市民特別是年輕人切勿以身試法。以本案為例，量刑起點亦是終身監禁。